¡Ú°ÙÂØ¡ÛÍ¿ÅÞ¾¡Íø¤È¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î´Ø·¸

»Ù»ýÎ¨Äã²¼¤¬Å¾´¹¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×
¹â»ÔÁíÍý¤¬Àµ¼°¤Ë²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï1·î19Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÃÂÀ¸¸å¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¤Û¤Ü½é¤á¤ÆÂç¤¤¯Äã²¼¤·¤¿¡£
¡ÖËèÆü¿·Ê¹¤Ï1·î24¡¢25¤ÎÎ¾Æü¡¢Á´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î20¡¢21Æü¼Â»Ü¤ÎÁ°²óÄ´ºº¡Ê67¡ó¡Ë¤«¤é10¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î57¡ó¤ÈÂç¤¤¯²¼Íî¤·¤¿¡£ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°²óÄ´ºº¡Ê22¡ó¡Ë¤«¤é7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î29¡ó¤À¤Ã¤¿¡£»Ù»ýÎ¨¤ÏÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿10·î°Ê¹ß¡¢65～67¡ó¤Î¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£
¤¿¤À¤³¤Î»Ù»ýÎ¨Äã²¼¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÁªµó¾ðÀª¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÍ¥Àª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£1·î23Æü¤ÎÆüÊÆ¶¨Ä´¤Î¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤Ï¡¢Áªµó¾ðÀª¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎôÀª¤È¤Ê¤é¤º¡¢Í¥Àª¤ÎÎ®¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÁªµóÃæ¤Î±ß°ÂÃÍ161±ß¹¹¿·¤Î²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¸åÂà
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï160±ßÆÍÇËÀ£Á°¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë155±ßÂæ¤Þ¤ÇÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤ËÌá¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâ±Ä¶ÈÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÊÆ¥É¥ë°ÂÍÆÇ§¤È¤â¤È¤ì¤ëÈ¯¸À¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë152±ß³ä¤ì¶á¤¯¤Þ¤Ç°ìÃÊ¤ÈÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2·î8Æü¤Î½°±¡ÁªµóÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤¬160±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë2024Ç¯7·î¤ËµÏ¿¤·¤¿161±ß¤È¤¤¤¦±ß°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¯¸åÂà¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¹â»ÔÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨Äã²¼¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢Áªµó¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞÍ¥Àª¤ÎÎ®¤ì¤¬¹¤¬¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·161±ß¤Î±ß°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤±ß°Â¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾õ¶·¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²¾¤Ë¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤±ß°Â¡×¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¼ºÇÔ¤Î·ë²Ì¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
±ß°ÂÁË»ß¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÆüËÜ¤¬°ÍÍê¤«¡á¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ø¤Î¹³µÄ¡×¤ËÉÔ»²²Ã¤ÎÆü¶ä
¤³¤Î¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿±ß¹â¤Ø¤ÎµÞÈ¿Å¾¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÌò³ä¤¬¤¤ï¤á¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÃ±ÆÈ¤Î¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢°ì»þ152±ßÂæ¤Þ¤ÇÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÁªµóÃæ¤Î±ß°ÂÃÍ¹¹¿·¤Ê¤É¤Î¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤±ß°Â¡×²óÈò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÆÀ¯¸¢¤Î¶¨ÎÏ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤¬ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¾õ¶·¤ËÏ¢º¿Åª¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·±ß°ÂÁË»ß¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Áªµó¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¬¤¤¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¼«¤é¤¬ÁªµóÃæ¤Î±ß°ÂÃÍ161±ß¹¹¿·²óÈò¤òÌÜ»Ø¤·ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
1·î11Æü¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ËµÄÄ¹¤Ï¡¢»ÊË¡¾Ê¤«¤é¤Î¾¤´¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é¤Î°Ò³Å¤À¤È°ÛÎã¤ÎÈãÈ½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ECB¡Ê²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ò»Ù»ý¤·¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Æü¶ä¤Ï¤½¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Îº¢¤«¤éÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÊÆÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ±ß°ÂÁË»ß¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÆüÊÆ¶¨Ä´¤Î±ß°ÂÁË»ß¤ÏÁªµóÀïÎ¬¡áÁªµó¸å¤Î±ß°ÂÂÐ±þÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â
°Ê¾å¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÁªµóÃæ¤Ë±ß°ÂÃÍ¤¬161±ß¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Áªµó¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÊÆ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤òÌÏº÷¤·¡¢ÆüÊÆ¶¨Ä´¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ê±ß°Â¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áªµó¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°±¡Áªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Ç¤Ïº£¸å¤Î±ß°Â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£±ß°ÂÃÍ161±ß¹¹¿·²óÈò¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢±ß°Ê³°¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊÆ¥É¥ë°Â³ÈÂç¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÇ¤¸¤ÆÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¥É¥ë¼«ÂÎ¤Ë²¼Íî¤¹¤ëÀÈ¼åÀ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ß°ÂÁË»ß¤Ø¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤â¡¢¤è¤Û¤É¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
º£²ó¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬±ß°ÂÁË»ß¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÊÆ¹ñ¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±ÆÈ¤Ç¤Î±ß°ÂÁË»ß¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Î±ß°ÂÁË»ß²ðÆþ¸ú²Ì¤Î¸Â³¦¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ú¿ÞÉ½¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÎÆüÂ¥Á¥ãー¥È¡Ê2025Ç¯11·î～¡Ë ½Ð½ê¡§¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥ìー¥ÀーFX
