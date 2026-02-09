『仮面ライダークウガ』緑のクウガこと「仮面ライダークウガ ペガサスフォーム」が真骨彫製法に登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『仮面ライダークウガ』より「【抽選販売】S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダークウガ ペガサスフォーム」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月25日(水)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダークウガ ペガサスフォーム」(6,600円)
邪悪なる者あらば その姿を彼方より知りて 疾風の如く邪悪を射抜く戦士あり。緑のクウガこと「仮面ライダークウガ ペガサスフォーム」が真骨彫製法に登場。
射貫く物から変形したペガサスボウガンが付属する。
(C)石森プロ・東映
