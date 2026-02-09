『機動戦士ガンダムSEED ASTRAY』METAL BUILDに「ローエングリンランチャー」が登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダムSEED ASTRAY』より「【抽選販売】METAL BUILD ローエングリンランチャー」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(水)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】METAL BUILD ローエングリンランチャー」(9,350円)
『機動戦士ガンダムSEED ASTRAY』から、圧倒的破壊力を持つ武器「ローエングリンランチャー」が彩色済み完成品として登場。
両肩への二門砲としての展開、分割を活かした二丁持ち、そしてローエングリンランチャー本来の形態である二門を連結した大型砲形態への合体と、装備形態を変更可能。大型装備ならではのボリューム感、そして多彩なギミックにより、機体のフォルムを変えていく。
「ストライクガンダム」「ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイ」「ガンダムアストレイ レッドフレーム改(オルタナティブストライク ver.)」(別売り・受注終了)への装着が可能となっている。
(C)創通・サンライズ
