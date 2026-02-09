¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÙÀÄ¥¯¥¦¥¬¤³¤È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¤ËÅÐ¾ì¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ½Õº×¤ê¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×(6,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×(6,600±ß)
¼Ù°¤Ê¤ë¼Ô¤¢¤é¤Ð ¤½¤Îµ»¤òÌµ¤Ëµ¢¤· Î®¿å¤ÎÇ¡¤¯¼Ù°¤òÆå¤®Ê§¤¦Àï»Î¤¢¤ê¡£ÀÄ¤Î¥¯¥¦¥¬¤³¤È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¤ËÅÐ¾ì¡£
Ãæ¹ñÉð½Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÁê±þ¤·¤¤Éð´ï¥É¥é¥´¥ó¥í¥Ã¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
