¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¹â»Ô¡¦¼«Ì±¤¬°µ¾¡¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´ðÈ×¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¹ñÌ±¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¾Ç¤ê¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò·ù¤¦¤Î¤«¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë ――¡£
±ß°Â¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢
¡¡ºÇ¶á¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¾å¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡£ÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö¤Ç¤¢¤ë·§Ã«½Ó¿Í»á¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Î±éÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£·§Ã«ÃÎ»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¹â»ÔÁíÍý¤Î±éÀâ¤òÌµÎÁ¤ÇÁ´Ê¸·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆü·Ð¤Ï´ðËÜÍÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Ê¸¤òÌµÎÁ¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤ËÌµ¸À¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸½¾õ¤Ø¤Î¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÂÉ¼è¤ê¤òÃ´¤¦¥êー¥Àー¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë½Å¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï£±¥É¥ë¤¬155±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë±ß°Â¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÍ¢½Ð»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¡¢±ß°Â¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë±ß°Â¤¬¿Ê¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÅý·×¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢±ß¤¬£±%°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤Ï0.45%ÄøÅÙÁý¤¨¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹GDP¤Ï0.11%¤Û¤É²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ2012Ç¯º¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿±ß°Â¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢Í¢½Ð³Û¤¬ËèÇ¯£µ%¶á¤¯¿¤Ó¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë´ë¶È¤¬Âç¤¤ÊÍø±×¤ò¾å¤²¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£
À¯ÉÜ¤ÎÌµÍý¤Ê°ÙÂØ²ðÆþ¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¢ÆþÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª²Á¤¬£²%ÄøÅÙ¾å¾º¤·¡¢²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤âÌµ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢°Â°×¤Ê»Ô¾ì²ðÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÐ½Ðºï¸º¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¹ñÆâ¤Îµ¬À©¤ò´Ë¤á¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤À¡£ÀÇ¤òÄã¤¯¤·¤Æ´ë¶ÈÅê»ñ¤òÂ¥¤»¤Ð¡¢ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²È·×¤Î¶ì¤·¤µ¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢À¯ÉÜ¤¬ÌµÍý¤Ë°ÙÂØ¤Ë²ðÆþ¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿»î¤ß¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê¸ú²Ì¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï»Ô¾ì¤òÏÄ¤á¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡·§Ã«ÃÎ»ö¤Ï¡¢Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¶Ë¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎ»ö¤Ï¡¢À¤³¦£³°Ì¤Þ¤¿¤Ï£´°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Î¼óÁê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤«¤éÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤Î¼çÄ¥¤Èº£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¹ó»÷¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
ÌäÂê¤Ï±ß°Â¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
¡¡ÃÎ»ö¤Ï¡ÖºâÀ¯Êý¿Ë¤Ï¼óÁê¤Î¹Í¤¨¼¡Âè¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ºß¤Î¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤¬À¤³¦Ãæ¤Î·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿®ÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃ¯¤ÎÏÃ¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢ÁíÍý¤È¤·¤ÆÊ¹¤¯¤Ù¤Áê¼ê¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¹â¶¶»á¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËX¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤¸¤ã¤Í¡£¥ª¥ì¤Ï¡¢Æü¶äÅöºÂÍÂ¶âÉÕÍø¤ò¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡Ê3.6Ãû±ß/Ç¯¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï´ë¶È¤ËÅöºÂÍÂ¶âÉÕÍø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢É½¸þ¤¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÁê¼ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ALM¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÇÅ¬ÀµÂÐ²Á¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¸ø¿Í¤¬¸øÁ³¤ÈÉÔ»ö¼Â¤ÇÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Í¡×¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¹â¶¶»á¤¬¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢»Ô¾ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÉÒ´¶¤ÊÀ¸¤Êª¤À¡£°ì¹ñ¤Î¥êー¥Àー¤¬¡¢¼çÎ®¤Î·ÐºÑ³Ø¤«¤é³°¤ì¤¿¡¢¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤ÎË³¤·¤¤ÍýÏÀ¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È³¤³°Åê»ñ²È¤é¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Â¨ºÂ¤ËÆüËÜÇä¤ê¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Á´°÷¤Ë¤½¤Î¥Ä¥±¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢±ß°Â¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£¹â»ÔÁíÍý¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç·ÐºÑ¤òÌµÍý¤Ë»É·ã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ÇÂçÎÌ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ð·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´í¤¦¤¤´üÂÔ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¯ºö¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÀìÌçÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤È¸Æ¤Ö¡£À¯ÉÜ¤¬»Ô¾ì¤«¤éÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¹©¾ì¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±´Ö´ë¶È¤¬¡¢¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¾ÍèÀ¤Âå¤Ø¤Î¥Ä¥±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤â¥Ö¥ìー¥
¡¡Àè¿Ê½ô¹ñ¤Î²áµî¤Î¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢À¯ÉÜ¤¬»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÎÅê»ñ¤¬0.5%¤«¤é£±%¤Û¤É¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤Ä¤«¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î³èÎÏ¤òÃ¥¤¤¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¤¬GDP¤ËÂÐ¤·¤Æ10%Áý¤¨¤ë¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¹ñÌ±£±¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎË¤«¤µ¤¬0.1%¤«¤é0.3%¤Û¤ÉÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤Ë¥Ä¥±¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬1±ß»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢·ÐºÑ¤¬¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤¹¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¾è¿ô¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ0.8ÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢£±±ß»È¤Ã¤Æ¤â£±±ßÊ¬¤â·ÐºÑ¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡£
°Â°×¤ÊÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¾·¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñÌ±À¸³è¤òÇË²õ
¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¸ÛÍÑ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ë¸ÛÍÑ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤¬¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¡£À¯ÉÜ»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤¬¾Íè¤ÎÁýÀÇ¤òÍ½ÁÛ¤·¤ÆÃùÃß¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤À¯ºö·èÄê¤Ï¡¢¹Ò³¤¿Þ¤ò»ý¤¿¤º¤ËÂç³¤¸¶¤Ø½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£1970Ç¯Âå¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°Â°×¤ÊÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¾·¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñÌ±À¸³è¤òÇË²õ¤¹¤ëºÄÌ³´íµ¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢²áµî¤Î¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤À»Ô¾ì¤Î±ÑÃÎ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£¡¢ºÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ÌµÍý¤Ë¤ª¶â¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Í½»»¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤òÅ°ÄìÅª¤ËËÐÌÇ¤·¡¢¿È·Ú¤ÊÀ¯ÉÜ¤òºî¤ë¤³¤È¤À¡£À¯ÉÜ¤¬»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Ì±´Ö¤«¤é»ñ¸»¤òµÛ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸ú²Ì¤ÎÇö¤¤¸ø¶¦»ö¶È¤ä¡¢´ûÆÀ¸¢±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ÎÊä½õ¶â¤òºï¸º¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä¿·¤·¤¤»º¶È¤Î°éÀ®¤Ë²ó¤¹¤Ù¤¤À¡£
°ì»þ¤Î¿Íµ¤¼è¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¸ºÀÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ú¶â¤òÁý¤ä¤¹
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÎÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤ÆÀÇÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢¼«Í³¤Ê¶¥Áè¤òÂ¥¤·¤¿¹ñ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤¬£±%¤«¤é£²%¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤Î¤Ê¤¤½èÊýäµ¤Ç¤¢¤ë¡£¾Íè¤ÎÁýÀÇ¤ò¸ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏºÐ½Ð¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£°ì»þ¤Î¿Íµ¤¼è¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¸ºÀÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÊý¤Ç»Ù½Ð¤òºï¤é¤º¤Ë¼Ú¶â¤À¤±¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ÁªµóÁ°¤Î´Å¤¤¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¡¢ÌµÂÌ¤òºï¤ê¡¢»Ô¾ì¤Î¸úÎ¨À¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ëÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ÎÊý¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ñ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡·ÐºÑ¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢Ìµ¿ô¤Î¿Í¡¹¤ÎÃÎ·Ã¤È¹ÔÆ°¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«ÐþËý¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¤Ë¤Ï¼«¤é¤òÄ´À°¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹ÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬²á¾ê¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÌµ»ë¤·¤¿À¯ºö¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÊø¤ì¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡·§Ã«ÃÎ»ö¤ÎÅê¹Æ¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿ÇÈÌæ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤òÁªÂò¤¹¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ÍèÀ¤Âå¤ÎË¤«¤µ¤òÀè¿©¤¤¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯
¡¡SNS¤È¤¤¤¦°Ü¤í¤¤¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤ËµÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤È¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿·ÐºÑ¤Î¸¶Â§¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ÐºÑ¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°ÕÃÏ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Çー¥¿¤È¡¢ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦Îò»Ë¤Î¶µ·±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢À¯ÉÜ¤¬ÌµÍý¤Ë¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¶â¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¯ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ï¡¢°ì»þ¤Î°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤ÆÌ±´Ö¤ÎÅê»ñ¤òÃ¥¤¤¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤ÎË¤«¤µ¤òÀè¿©¤¤¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤«¤é³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¤¬È¯¤¹¤ë¿®¹æ¤òÏÄ¤á¡¢º¬µò¤ÎË³¤·¤¤ÍýÏÀ¤Ëå×¤ëÀ¯ºö¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÂÎÎÏ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¿¿¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤È¡¢»Ô¾ì¤Î³èÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¹½Â¤²þ³×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤ßÃ£À®¤µ¤ì¤ë¡£°Â°×¤ÊÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÐ½Ðºï¸º¤Èµ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ±´ÖÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤µ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤³¤½¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ëº£¡¢ºÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¸ÌÀ¤ÊÂÉ¼è¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
