今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月9日（月）〜2月15日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月9日（月）〜2月15日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、置かれている環境などに感謝しながら、自分ができることをやっていくと良いでしょう。散財傾向があるので、お金の使い方を見直してみるのも◎ 高級スパではなくセルフマッサージを丁寧におこなうなど“これで充分”という感覚を持ってみて。恋愛面は、誰から見ても完璧な人ではなく、一緒にいて安心できる人を選ぶとうまくいきそう。
★ワンポイントアドバイス★
買い物をするきは「綺麗」「欲しい」よりも「必要度」「心地良さ」を基準にして選んでみると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は、置かれている環境などに感謝しながら、自分ができることをやっていくと良いでしょう。散財傾向があるので、お金の使い方を見直してみるのも◎ 高級スパではなくセルフマッサージを丁寧におこなうなど“これで充分”という感覚を持ってみて。恋愛面は、誰から見ても完璧な人ではなく、一緒にいて安心できる人を選ぶとうまくいきそう。
買い物をするきは「綺麗」「欲しい」よりも「必要度」「心地良さ」を基準にして選んでみると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/