ÍÌ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·ÀÖ»ú¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¤ÏÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡©¡ªÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©³ô¼°Åê»ñ¡¦³ô¥È¥ìー¥É¤ÎÆñ¤·¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ú¿Þ²ò ³ô¼°Åê»ñ¤ÎÏÃ¡Û
¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¤ä¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤´ë¶È¤Î³ô¤Ç¤ÏÌÙ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÌÙ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åú¤¨¤Ï¡¢ÌÙ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÙ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤êÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¤Î³ô¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÌÙ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅê»ñ²È¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³ô¤Ç¤â¡¢³ô²Á¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤´ë¶È¤Î³ô¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÌÙ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·è»»¤ÇÀÖ»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê´ë¶È¤Î³ô¤Ç¤â¡¢³ô²Á¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥©ー¥µ¥¤¥É¡Ê2330¡Ë¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓ¤ÏÉÔ°ÂÄê¡£¿ôÇ¯Á°¤ËÀÖ»ú¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô²Á¤Ï¤º¤Ã¤È100±ßÌ¤Ëþ¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤Î2·î¤Ë³ô²Á¤¬Çú¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î´ë¶È¤«¤é½Ð¤¿¥Ë¥åー¥¹¡¢¡Ö£Á£É´ØÏ¢»ö¶È¤ò¹Ô¤¦»Ò²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£³ô²Á¤ÏÌó1¥õ·î´Ö¤Ç70±ßÂæ¤«¤é700±ßÂæ¤Þ¤ÇÇú¾å¤²¡£Ìó10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ÖÍÌ¾¤Ê´ë¶È¤ä¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¤´ë¶È¤Î³ô¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¨¤ÐÌÙ¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤Þ¤êÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¤ä¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤´ë¶È¤Î³ô¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¨¤ÐÂ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÙ¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¤³¤³¤¬³ô¼°Åê»ñ¡¦³ô¥È¥ìー¥É¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ³ô¼°Åê»ñ¤ÎÏÃ¡Ù