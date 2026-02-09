◆米男子プロゴルフツアー フェニックス・オープン 最終日（８日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２位に終わり、約１年ぶりの通算１２勝目を逃した。単独首位で出て４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１６アンダーで並んだクリス・ゴタラプ（米国）とのプレーオフ（ＰＯ）で敗れた。

前半で２つ伸ばし、１３番、１５番はいずれもティーショットを右に曲げながらもバーディーを奪った。１７番は５メートルのバーディーパットがわずかに左に外し、最終１８番は第１打を左バンカーに入れてこの日初のボギー。ゴタラプとのＰＯの末、惜敗した。

松山は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「１７番までは粘ってはいたけど、最後に力尽きました」と悔しさをにじませた。

◆松山に聞く

―最終日を振り返って

「なかなかいいプレーができなかった。それでも、１７番までは粘ってはいたけど、最後力尽きました」

―１７番のパットが入っていれば

「それが入ってもキリがないんで、ショットをしっかりと、全部をもう１段階上のところでやらないといけない」

―次週へ

「コースも気候も変わるので、対応できるように、しっかり調整したい」