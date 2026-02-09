俳優の吉田栄作（57）、内山理名（44）夫妻が8日、我が子のために雪だるまを作ったことを明かした。

【映像】我が子のために作った雪だるまや内山理名が吉田栄作に作った愛妻弁当

2021年11月21日に結婚し、2025年9月10日に第1子の誕生を報告した2人。これまで内山はInstagramで、プライベートの様子をたびたび発信しており、吉田の舞台期間中に作ったお弁当や我が子の小さな足の写真なども公開してきた。

我が子のために作った雪だるま公開

2026年2月8日に内山はストーリーズを更新し、「ベイビースノーマン」と雪だるまの写真をアップした。

吉田も同日、自身のInstagramを更新。「東京にも雪が積もりました。赤ちゃんにも雪はわかるみたいで ぼんやり眺めています。なので、ベイビースノーマンをつくってあげました」と、我が子のために雪だるまを作ったことを明かした。

この投稿には「良いパパさんですねぇ…」「赤ちゃん初めての雪ですか？めちゃくちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）