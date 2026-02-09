BTS、約3年9ヶ月ぶり“完全体”カムバックイベント予約情報発表 ソウル・光化門広場で開催
7人組グループ・BTSが、3月21日午後8時に韓国・ソウルの光化門広場で兵役復帰後初となる約3年9ヶ月ぶりの“完全体”カムバックイベント『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を行う。それに先立って、予約情報が公開された。
【画像】BTS、“約4年ぶり”ワールドツアーの日程表
BTSは、9日午前0時、公式ファンコミュニティ「Weverse」にて、『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』の観覧チケットに関する購入および応募方法を発表した。
同公演のチケットは、大きく一般向け無料チケットと、Weverseを通じたグローバル応募の2種類に分かれる。一般無料チケットの予約は、23日午後8時よりNOLチケットにて開始され、誰でも申し込みが可能。詳細な予約方法は、20日正午にWeverseおよびNOLチケットで確認できる。
ARMY（ファンネーム）を対象としたWeverseグローバル応募イベントも実施される。Weverseメンバーシップ加入者のうち、応募期間内にThe 5th Album 『ARIRANG』を購入した人を対象に抽選が行われる予定。詳細は10日にWeverseで告知される。
『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』は、3月21日午後8時、ソウル・光化門広場一帯で開催される。無料公演であることから、市民が日常の中で自然に音楽と文化に触れられる機会となる見込み。同イベントはNetflixとの協業により実施され、190以上の国と地域で単独生中継される予定。Netflixが単一アーティストの公演を生中継するのは、今回が初となる。
なお、BTSは新譜のリリース日である3月20日から4月12日まで『BTS THE CITY ARIRANG SEOUL』を開く。音楽とメディアを融合させた体験型コンテンツ、都市景観と調和する設置演出がソウル各地で展開される予定だ。
