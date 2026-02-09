ÇµÌÚºä46¡¢4¡¦8¤Ë41st¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡¡¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½¤Ï¼¡½µ¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù¤Ç
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤¬¡¢8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡0¡§15¡Ë¤Ç¡¢4·î8Æü¤Ë41st¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¡Ä²Ö³¡»Ñ¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ë¤Æ¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¡£40th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Ç¤Ï¿·²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î6´üÀ¸¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£º£Ç¯1·î¤Ë7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇµÌÚºä46¤Î¡Èº£¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ26Ç¯Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë41st¥·¥ó¥°¥ë¤¬4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª2·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢º£ºî¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
