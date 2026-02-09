“断捨離の提唱者”が絶句！「こんなところに住んじゃいけない」悲惨な光景のウラに依頼人の壮絶な過去

“断捨離®”の提唱者・やましたひでこさんのアドバイスのもと、新たな人生に挑む家族の断捨離ドキュメント番組『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）。

2月10日（火）放送の同番組には、度重なる不幸の末に荒れ果ててしまった家で暮らす女性が登場。行き詰まった状況から救い出すための大救出作戦がスタートする。

今回の依頼者は、千葉県市原市にある築40年3LDKのアパートに住む、元保健室の先生のみさとさん（63歳）。8年前に夫と離婚して、2人の子どもと一緒に今のアパートに引っ越してきたが、すぐに子どもたちは出て行き音信不通に。現在は、愛犬が心の支えの一人暮らしだ。

家の中には、おびただしい量のゴミやモノが散乱。畳はカビで変色し、ベッドの下も洋服や紙くずなどモノだらけ。何年も掃除がされておらず、衛生的にも最悪な状態だ。

さすがのやましたさんも、この悲惨な光景に絶句！「こんなところに住んじゃいけない」とみさとさんを諭す。

しかし話を聞くと、以前は片付けもできていて、掃除もしていたという。どうしてゴミが散乱する家になってしまったのか…そこには、みさとさんの壮絶な過去があった。

断捨離を決意するも、立ちはだかる大量のゴミとモノ。みさとさんはたった1人で、ゴミと辛い過去の記憶を断捨離できるのか？ そしてやましたさんは、彼女にどんなサポートをするのか？