¡ÖµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¸¡ºº¡¦¼£ÎÅË¡¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©ÊüÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤â²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¡Ö»À¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤¬¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤¯¤ë¾É¾õ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¶»¤ä¤±¤¬¤·¤Æ¿É¤¤¡×¤Ê¤É¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¾É¾õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ÇØÉôÄË¤ä³±ÓÖ¤Ê¤É°ßÉô°Ê³°¤Ë¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î5¿Í¤Ë°ì¿Í¤¬Øí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¸¡ºº¡¦¼£ÎÅË¡¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ½ËÉ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤ËÇº¤àÊý¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¸¡ºº¤ä¼£ÎÅÊýË¡
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Æâ»ë¶À¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç¡¢½Å¾ÉµÕÎ®À¿©Æ»±ê¡¦·Ú¾ÉµÕÎ®À¿©Æ»±ê¡¦NERD¡¦Â¾¼À´µ¤Ê¤É¤ò´ÕÊÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤âÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤òÌä¿Ç¤·¡¢ÆâÉþÌô¤ÎÉþÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÉþÌôÉþÍÑ¤Ç¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì²áÀ¤Î¾É¾õ¤È¿ÇÃÇ¤·¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç¿©Æ»¤Î±ê¾É¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¿©Æ»Îö¹¦¡Ê¤·¤ç¤¯¤É¤¦¤ì¤Ã¤³¤¦¡Ë¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤¬¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Æâ»ë¶À¤Ï¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¤¬¡¢É¡¤«¤éºÙ¤¤Æâ»ë¶À¤òÁÞÆþ¤¹¤ë·ÐÉ¡Æâ»ë¶À¤ÇÉéÃ´·Ú¸º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤·ÐÉ¡Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼£ÎÅÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¼ç¤Ê¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤Ç¤¹¡£°ß»À¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¼õÍÆÂÎÙÉ¹³Ìô¤¢¤ë¤¤¤Ï¥×¥í¥È¥ó¥Ý¥ó¥×ÁË³²Ìô¡ÊPPI¡Ë¤Ê¤É¤Î°ß»ÀÊ¬ÈçÍÞÀ©ºÞ¤¬½èÊý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¥×¥í¥È¥ó¥Ý¥ó¥×ÁË³²Ìô¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾É¾õ¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£8½µ´ÖÉþÍÑ¤·¤Æ¤â¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢PPIÄñ¹³À°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢PPI¤Î¼ïÎà¤äÉþÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆâÉþ¼£ÎÅ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Æ»Îö¹¦¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤Ï³°²Ê¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤Î³«È¯¤ä¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿¼£ÎÅÌô¤ä´É¹ÐÆâÆâ»ë¶À¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¡¢¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¼£ÎÅÊýË¡¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎQOL¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤¬½Å¾É²½¤·¤ÆÄÙáç¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢½Ð·ì¤ä¶¹ºõ¡¢È¯¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë½Å¾É·¿µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ÈÄê´üÅª¤ÊÆâ»ë¶À¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢°ß»À¤ÎÃæÏÂ¤ä°ß»À¤Ë¤è¤ë»É·ã¤ò¼å¤á¤ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÀ©»ÀÌô¤â¡¢°ß»ÀÊ¬ÈçÍÞÀ©ºÞ¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï¡¢¿©»ö¡¦À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇÍ½ËÉ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë½°ûË½¿©¡¦Áá¿©¤¤¤Ê¤É¤Î¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¸ºÎÌ¡¢ÉþÁõ¤Ê¤É¤Î²þÁ±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤º¤ËÊüÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë¼£¤ëÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤òµ¿¤¦¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¥ì¥Ã¥È¿©Æ»¤È¤¤¤¦¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¿©Æ»¤Î¶¹ºõ¤Ë¤è¤ê½Ð·ì¤äÓë²¼¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾É¾õ¤Î°²½¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ë¤ªº¤¤ê¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Áá¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ß»À¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤¿¤ê¡¢°ß»À¤ÎµÕÎ®¤òËÉ¤°Æ¯¤¤¬Àµ¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ë¶»¤ä¤±¤ä°ß¤â¤¿¤ì¤Î°ßÉô¤Î¾É¾õ°Ê³°¤Ë¤â¡¢³±ÓÖ¤äÀ¼¤Î¤«¤¹¤ì¤Ê¤É°ßÉô¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï¼ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áá¿©¤¤¡¦µÊ±ì½¬´·¤Î¤¢¤ëÊý¡¦ÈîËþ¤ÎÊý¤Ê¤É¤ÏµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÊüÃÖ¤»¤º¡¢Áá¤á¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
