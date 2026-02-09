¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¦Ã-GTP¤¬¾å¾º¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡© ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤5¤Ä¤Î¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤È²þÁ±Ë¡¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ
¤ª¼ò¤ò¤Û¤È¤ó¤É°û¤Þ¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¦Ã-GTP¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÈîËþ¤ä»é¼Á°Û¾ï¾É¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤ÎÌôºÞ¤äÃÀÆ»·Ï¤Î¼À´µ¤â¿ôÃÍ¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èó¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ»éËÃÀ´Î¼À´µ¤Ï¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èó¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ¤Î¸¶°ø
¦Ã-GTP¤Î¾å¾º¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¤ª¼ò¤ò¤Û¤È¤ó¤É°û¤Þ¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¦Ã-GTP¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÈîËþ¤ä»é¼Á°Û¾ï¾É¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Èó¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ»éËÃÀ´Î¼À´µ¡ÊNAFLD¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤ÏÂå¼Õ°Û¾ï´ØÏ¢»éËÃ´Î¡ÊMASLD¡Ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌôºÞ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á
MASLD/NAFLD¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Ë»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¼À´µ¤Ç¡¢ÈîËþ¤ä¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»éËÃ´Î¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢´ÎºÙË¦¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Èó¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ»éËÃ´Î±ê¡ÊNASH¡Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂå¼Õ°Û¾ï´ØÏ¢»éËÃ´Î±ê¡Ê MASH¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£MASH/NASH¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤È´Î¹ÅÊÑ¤ä´Î¤¬¤ó¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Áá´ü¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¤ÎÌôºÞ¤òÄ¹´ü´ÖÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¦Ã-GTP¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥È¥¤¥ó¡¢¥«¥ë¥Ð¥Þ¥¼¥Ô¥ó¡¢¥Õ¥§¥Î¥Ð¥ë¥Ó¥¿ー¥ë¤Ê¤É°ìÉô¤Î¹³¤Æ¤ó¤«¤óÌô¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÄÃÀÅÌô¤Ç¦Ã-GTP¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿çÌ²Ìô¡¦¹³ÉÔ°ÂÌô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤â·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤ä°ìÉô¤Î¹³À¸Êª¼Á¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ì¤Ë´Îµ¡Ç½ÃÍ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»é¼Á°Û¾ï¾É¼£ÎÅÌô¡Ê¥¹¥¿¥Á¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë´Î¾ã³²¤Ïµ©¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Ï°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌôºÞ¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¼ç¼£°å¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÌô¤Î¼ïÎà¤äÍÑÎÌ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë·ÚÅÙ¾å¾º¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌô¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤È°å»Õ¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÉþÌô¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈËÜÍè¤Î¼£ÎÅ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃÀÆ»·Ï¼À´µ¤È¦Ã-GTP
ÃÀÀÐ¾É¤äÃÀ´É±ê¡¢ÃÀÇ¹±ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÀÆ»·Ï¤Î¼À´µ¤â¡¢¦Ã-GTP¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÀÀÐ¤¬ÃÀ´É¤ËµÍ¤Þ¤ë¤ÈÃÀ½Á¤ÎÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤ê¡¢ÃÀ½Á¤¦¤ÃÂÚ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÃÀ´É¤ä´ÎÂ¡¤ÎºÙË¦¤¬¾ã³²¤ò¼õ¤±¡¢¦Ã-GTP¤¬·ì±ÕÃæ¤ËÏ³¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÀÆ»·Ï¼À´µ¤Ç¤Ï¡¢¦Ã-GTP¤È¤È¤â¤ËALP¡Ê¥¢¥ë¥«¥ê¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¡Ë¤â¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Î¾Êý¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤ÏÃÀÆ»·Ï¤Î°Û¾ï¤òµ¿¤¦¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¦¾åÊ¢Éô¤ÎÄË¤ß¤äÈ¯Ç®¡¢²«áÕ¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢Ê¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤äCT¸¡ºº¤Ê¤É¤Ç¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¦Ã-GTP¤Ï´ÎÂ¡¤äÃÀÆ»¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ôÃÍ¤Î¾å¾º¤Ï´ÎºÙË¦¤Î¾ã³²¤äÃÀ½Á¤¦¤ÃÂÚ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î²á¾êÀÝ¼è¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈîËþ¤ä»é¼Á°Û¾ï¾É¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢ÌôºÞ¤Î±Æ¶Á¡¢ÃÀÆ»·Ï¼À´µ¤Ê¤É¤â´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¾õÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È´Î¹ÅÊÑ¤ä´Î¤¬¤ó¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá´ü¤ÎÂÐ½è¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£²þÁ±¤Ë¤Ï¿©»ö¤Î¸«Ä¾¤·¡¢±¿Æ°½¬´·¤Î³ÎÎ©¡¢¶Ø¼ò¤äÀá¼ò¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Äê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤Ç¿ôÃÍ¤Î¿ä°Ü¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÀìÌç°å¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢Á´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
