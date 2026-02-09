¥ì¥·¥Ã¥×£È£Ä¡¢10-12·î´ü(3Q)·Ð¾ï¤Ï51¡óÁý±×
¡¡¥ì¥·¥Ã¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7213> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î9Æü¸áÁ°(09:05)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ52.1¡ó¸º¤Î9.5²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î11²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï86.5¡ó¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î57.0¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ90.1¡ó¸º¤Î1.4²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ51.4¡óÁý¤Î12.2²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î8.2¡ó¢ª14.4¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
