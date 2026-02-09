¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ãæ¹ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤³¤Î³°¸òÀ¯ºö¤ÎÆ°¤¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡½¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»²¹Í¾ÃÂ©¤Ï7Æü¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤³¤Î³°¸òÀ¯ºö¤ÎÆ°¤¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¹¤ë¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥â¥¹¥³¥Õ¥¹¥¡¼¡¦¥³¥à¥½¥â¡¼¥ì¥Ä¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼çÍ×7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤òÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ê¤ëG5¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë·×²è¤À¤È¡¢ÊÆ¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é5¥«¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÎºÇ¤âº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢ÈàÆÈ¼«¤ÎÀ¯¼£Åª¡¦¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼ÅªºÂÉ¸·Ï¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê´ð½à¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÅª¤Ê½Å¤ß¤Èµ¬ÌÏ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤â¤Ï¤äÀ¤³¦¤ÎÇÆ¸¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¸»¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÇ§¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê½Å¤ß¡¢¸¢°Ò¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¤ÏÇ¯¡¹Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¸ø¼°Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼çÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÄ¶Âç¹ñ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢´ØÀÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¼å¾®¹ñ¤ËÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶¯À©Åª¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÂÐ¹³¼êÃÊ¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê´ØÀÇÀïÁè¤Ç¶þÉþ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÍ¢½Ð¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤Ï2025Ç¯¤Ë¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Ä¤ÄÊÆ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤ò²¡¤·¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»î¤ß¤Ï»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤Ë¡Ö¤â¤·ÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬ËÜÅª¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò·Áºî¤ë¤¿¤á¤ËG5¹½ÁÛ¤ò¹Í°Æ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¡¢¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤³¤½¤¬¼«¤é¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë¹â´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼å¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤ÇÌµËÅ¤ÊÀ¯ºö¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤òÃæ¹ñ¤Î²û¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¤À¤±¤À¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÎÊÆ¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°ÂÄêÀ¡¢Í½Â¬²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤Æ¹çÍýÀ¤òÈ÷¤¨¤¿À¤³¦Åª¤ÊÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£²áµî2½µ´Ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥«¥Ê¥À¤È±Ñ¹ñ¤Î¼óÁê¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË¬Ãæ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊËÇ°×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¼óÇ¾¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¤é¤¬¤³¤Î¾õ¶·¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë