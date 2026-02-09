Í¼ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÆù¤Ï¥¤¥ä¡ª º£¤¹¤°µûÎÁÍý¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡ª¡×µÁÊì¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ËØÞØ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤¬¡ª¡©
¡Ö¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤°ì¸À¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Í§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢¡Ø²Ç¤¤¤Ó¤ê¤ò¤¹¤ë¸È¡Ù¤ò»×¤¤¤¬¤±¤º5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤ÇÍ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¸È°ì¶¯¡ª ÃÏ¹ö¤Î²æ¤¬²È
Â©»Ò¤Ï¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡¢µÁÊì¤¬»ä¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿´¤Ê¤¤È¯¸À¤â¡¢ÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤¤Á¤ó¤È¼ª¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡×¤ÈÂ©»Ò¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÁêÅö¤³¤¿¤¨¤¿¤Î¤«¡¢µÁÊì¤ÎÈéÆù¤ä°ÕÃÏ°¤Ê¸ÀÆ°¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÉã¤äÉ×¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬µÁÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤Ç¤Ï²ÈÄíÆâ¤Î¶õµ¤¤â¿ïÊ¬¤È²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Â©»Ò¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç°ìÀ¸Ê¬¤Î¿Æ¹§¹Ô¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§fumo
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§¤«¤¿¤Ò¤é¤à¤®
Âç¼ê¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢·ëº§¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¸½ºß¤Ï2»ù¤ò°é¤Æ¤ëÀì¶È¼çÉØ¥é¥¤¥¿ー¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡Ö»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡×¤ò¼Â´¶¡£ÂÎ¸³¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»×¤¤¤òÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯ltn¤Ç³èÆ°Ãæ¡£