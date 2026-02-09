°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤âÄË¤¤ÌÜ¡×¡¡J1´ÆÆÄ¤¬·üÇ°¡Äºò²Æ¤âÂçÎÌÎ®½Ð¡Ö²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡×
ÅìµþV¤Î¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¡ÖÎý½¬¾ì¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë»ØÄêÀÊ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï2·î8Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢ºòµ¨J2Í¥¾¡¤Ç¾º³ÊÁÈ¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Á3-1¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ïºòµ¨¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼ÀºÅÙ¤òµó¤²¡¢ÃÏ¹ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþV¤ÏÁ°È¾8Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òFW¾¾¶¶Í¥°Â¤¬ÆÍÇË¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤ÆÀèÀ©¡£FWã·Æ£¸ùÍ¤¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î4Ê¬¤Ë¤Ï¡¢MF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤é¾¾¶¶¤¬·è¤á¤Æ3-0¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³«Ëë¤Ë¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤ò¸åÈ¾7Ê¬¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤¿¸å¤Ï¾¯¤·Î®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤Ç³«ËëÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¤ÊÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡£¹ß³Ê·÷¤«¤é1¤Ä¾å¤Î17°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢38»î¹ç¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤Î23ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¸¶°ø¤ò¡Ë²¿¤«1¤Ä¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢1¤Ä¤Ë¤Ï¹Ê¤ì¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤òÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¼éÈ÷¤¬À®¸ù¤·¤¿¸å¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ×ÁÇ¤òµó¤²¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÌÔÎý½¬¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¡ËÃ¥¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇÎÉ¤¤È½ÃÇ¤Èµ»½Ñ¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤òºî¤ë¤³¤È¡¢º£Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢GPS¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉµîÇ¯¤è¤ê2.5ÇÜ¤ÏÁö¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ï»´Øë¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤Èµ»½Ñ¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£µ»½Ñ¤Ï¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¸Ä¿Í¤ä¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1Ç¯È¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤â¤Þ¤À³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¤ÈÅß¤ò¹ç¤ï¤»¹ç·×3²ó³«¤¯°ÜÀÒ¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÜÀÒ¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤¬³«¤¯¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¸À¤¨¤ÐÄì¾å¤²¡¢Â¿¾¯¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏÎý½¬¾ì¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë»ØÄêÀÊ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¥Áè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤âÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¤¤Ä¤âÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ºò²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿FWÌÚÂ¼Í¦Âç¤¬Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢DFÀéÅÄ³¤¿Í¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¡£DF¹ËÅçÍªÅÍ¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Á¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ø°ÜÀÒ¡£¹¶¼é¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤ò¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤ß¤òºî¤ê½Ð¤¹¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤¬É¬Í×¤À¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤Î¾¡Íø¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»Ø´ø´±¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤ëÌ¾Ìç¤Ï¡¢18»î¹ç¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ëÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤òÎÉ¤¤·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë