ÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¡È¥Ø¥Ö¥ó¡É¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢¡È¥¿¥¨¡ÉËÌÀî·Ê»Ò¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè19½µ¡Ö¥ï¥«¥ì¥ë¡¢¥·¥Þ¥¹¡£¡×¡ÊÂè92²ó¡Ë¤¬2·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤È´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÀÐ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè92²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÅÐ¹»¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¡£¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Î¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÅçº¬¤Î¶µ°é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¿ôÆü¸å¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Ë¡¢¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶Ó¿¥¤Ï¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤«¤é¤¢¤ëÊó¤»¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
