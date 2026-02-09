昨年5月に京都で第1回が開催された世界規模の音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN （MAJ）2025」は大きな話題となったが、その主催者である音楽業界団体「CEIPA（一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会）」が設立された経緯について、ライターの高橋大介氏が、複数の大物業界関係者へのインタビューを敢行。「文藝春秋」3月号で明らかにしている。

【画像】圧巻のパフォーマンスを披露したちゃんみな

「つるとんたん」の個室に音楽業界主要5団体のトップが勢揃い

「あんなに仲が悪かった5団体が垣根を越えて……」

文化庁長官で作曲家の都倉俊一氏は「MAJ」の打ち上げの席でこう口にし、関係者を苦笑させたというが、これまで日本の音楽業界は長らく世界の音楽シーンから隔絶し、閉塞したムラ社会と化していた。



取材に応じた都倉俊一文化庁長官 ©文藝春秋

事の起こりはCEIPA設立の約1年前に遡る。東京・六本木のうどん店「つるとんたん」の個室に音楽業界主要5団体のトップが勢揃いした。集まったのは、日本レコード協会会長、日本音楽事業者協会（音事協）会長、日本音楽制作者連盟（音制連）理事長、コンサートプロモーターズ協会（ACPC）会長、日本音楽出版社協会（MPA）会長の5人。

権利関係をめぐって利害がぶつかることも少なくないが、5団体のトップには共通する危機意識があった。MPA会長の稲葉豊氏は、高橋氏の取材にこう明かした。

「アーティストサイドはYOASOBIや藤井風、新しい学校のリーダーズなど軽々と国境を越えて活動し、実績を上げ始めている一方で、我々ビジネスサイドが国内でおっとりしているのはどうなのか、という危機感が高まっている頃でした。ちょうどそのタイミングで都倉さんからの投げかけをいただき、業界として腰を据えて動かなければならないという認識が一気に共有されたのです」

日本を尻目に韓国の音楽界は世界に打って出て、大成功を収めた。韓国発の音楽部門の海外輸出額は、2016年の4億4000万ドルから2022年の9億6000万ドルへと倍増。その現状を憂えていたのが、文化庁長官の都倉氏だった。

「韓国では金大中大統領のときから、李明博、朴槿恵、みんな一貫してエンタテインメントを基幹産業にすると宣言しています。（中略）コロナの4年間で韓国は世界中に配信を行い、かたや日本は完全に出遅れてしまった。そこで、日本の音楽産業を再び海外に発信するため、国も応援すると宣言しました。そのために主要5団体にも動いてもらおうと考えたのです」（都倉氏）

そうして「つるとんたん会談」が開かれ、23年12月、主要5団体からなるCEIPAの設立と、世界に向けたアワード「MAJ」の開催が決まったのだ。

CEIPAの新年賀詞交歓会には高市早苗首相の姿も

今年1月20日、CEIPAの新年賀詞交歓会には関係者およそ3000人が集まり、高市早苗首相も駆けつけた。音楽ビジネスを含むコンテンツ産業は昨年11月、首相が掲げた「17の戦略分野」の一つに数えられ、《更なる海外発信に向けた環境整備を推進》するという総合経済対策の重点施策に挙げられている。

記事では、華やかな音楽業界の舞台裏で近年何が起きていたのか、重鎮たちの水面下での動き、韓国が世界進出するにあたってどれほどシビアなビジネスを展開してきたか、などについて多くの証言を交えて特集している。高橋氏の記事「ドンなき後の芸能界」は2月10日発売の「文藝春秋」3月号に掲載している（ウェブメディア「文藝春秋PLUS」では2月9日から先行公開）。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年3月号）