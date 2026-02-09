STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

²­Æì¤Ç¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Ë¥Û¥¯¥ì¥ó¤«¤éÆ»»º¤ÎÊÆ¤ÈµíÆý¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

5Ç¯ÌÜ¤Î¿·¾±¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤òËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¿©¡×¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£

²­Æì¤Ç¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡£

¥Û¥¯¥ì¥ó¤«¤éÆ»»º¤ÎµíÆý¤ÈËÌ³¤Æ»ÊÆ¤Î¡Ö¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖDOMI¥ì¡ª¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¿©¤ÎÌÌ¤«¤é»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£

¡Ê¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ë¡Ö2¤Ä¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¯/Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×

Â£Äè¼°¤Ï¥Û¥¯¥ì¥ó¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¶¦Æ±¤ÎËÌ³¤Æ»ÇÀ¶È±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥Û¥¯¥ì¥ó¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿©¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Á¥«¥é¤ÇÌ¤Íè¤Î¾Ð´é¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£