¡Ö¤ß¤ó¤Êµã¤­¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ËÎóÅçÇ®¶¸¡Ö¿À±éµ»Â³½Ð¤ÇÎÞ¤Ï¸Ï¤ì¤¿¤è¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û

º£²ó¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ï¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤Ç¤Î³ÆÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Á°²óËÌµþÂç²ñ¤ËÂ³¤Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï2°Ì¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¤òÌÏ¤·¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤ò¸«¤ë
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¤ÎºÇ½ªÆü¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡¿ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¢½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¤¬¤¤¤º¤ì¤â1°Ì¡£½ç°ÌÅÀ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£½Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿È½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º´Æ£¤ÎÄ¾Á°¤Ë±éµ»¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ê¥ä¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬200.03ÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ó°Ì¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Î±éµ»½ªÎ»°Ê¹ß¡¢ºÇ½ª·ë²Ì¤¬¾ìÆâ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¸å¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤ÏËþÂ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¾Ð´é¤ÇÃÄÂÎÀï¤ÎºÇ¸å¤Ë¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤¿º´Æ£¤ò¾Î¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶Ïº¹¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜ¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤¿¡£¡Ö¶ä¥á¥À¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤¹¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿À±éµ»Â³½Ð¤ÇÎÞ¤Ï¸Ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ö¤ß¤ó¤Êµã¤¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶Æ°¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¬³Æ¼ïÌÜ¸Ä¿ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¸«»ö¤Ê³ê¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯¤Î¾å¤Î±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉ½¾ð¤â¿Í¡¹¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÀï¤À¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]