10Ç¯Â³¤¯¹â¹»È¯¤ÎÂ¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼

¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢ÃÏ°è¤Î²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÏ°èÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿À¤Âå¸òÎ®¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÙ»Î»ÔÎ©¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤é¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¼«Í³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÂ¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÈë·í¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
Ëè·î¡¢ÂèÆó¡¢Âè»Í¶âÍËÆü¤Î¸á¸å£·»þº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÙ»Î»ÔÎ©¹âÅù³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡¢ÉÙ»Î»ÔÎ©¹â¹»¡Ë¤Î¿Í¹©¼Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤³¤Ç2012Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¡£
»²²Ã»ñ³Ê¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤ß¡£»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÉþÁõ¤Î·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµºÜ¤â¡Ö±¿Æ°¤Ç¤¤ëÉþÁõ¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¡£¸©³°¤«¤é¤Î»²²Ã¤â²Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Í³¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢Ëè²ó20¡Á30¿Í¡¢Â¿¤¤»þ¤Ç¤Ï50¿Í°Ê¾å¤â¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ÂÁ´¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤«¤éÉô³°¼Ô¤Î½ÐÆþ¤ê¤òÀ©¸Â¤¹¤ë³Ø¹»¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¤³¤¦¤·¤¿³«¤«¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»Î»ÔÎ©¹â¹»¤Î¹»É÷¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¹»¤ÎÂ¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀÅ²¬¸©Î©¾®»³¹âÅù³Ø¹»¤Ç¶µÆ¬¤òÌ³¤á¤ëµÈÂ¼½ç»á¤À¡£
ÉÙ»Î»ÔÎ©¹â¹»¤Ï2011Ç¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÙ»Î»ÔÎ©µÈ¸¶¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¤ò²þÁÈ¡¦²þ¾Î¤·¤Æ³«¹»¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¥É¥ê¥«¥à¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥ê¡¼¡ÊÃµµæ¡Ë¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦£³ËÜÃì¤ò¶µ°éÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡£
¡ÖÆ±¹»¤ÎÃÏ°è¸òÎ®²ÝÄ¹¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÃÏ°è¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊµÈÂ¼»á¡Ë
¤½¤³¤Ç¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼»á¤¬¤â¤È¤â¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Æ±¹»¤Ë¿Í¹©¼Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñÀÅ²¬¸©¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À¶¿å¤äÆ£»Þ¤Ê¤É¤ÎÃæÉô¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÅìÉôÃÏÊý¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÃÏ°è¸òÎ®²Ý¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈÂ¼»á¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤ò½ü¤¡¢Ëè·î·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Â¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î½Õ¤«¤é±¿±Ä¤òNPOË¡¿ÍÉÙ»Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÑÂ÷¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢15Ç¯Á°¤Ë¤³¤ÎË¡¿Í¤òÁÏÀß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¹»¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¡¦¿ù»³½¨¹¬»á¤Ç¡¢¹»Æâ¤ËÉÙ»Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î»öÌ³½ê¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤«¤éÏ¢·È¤·¤ÆÂ¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢µÈÂ¼»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÃÏ°è¸òÎ®²ÝÄ¹¤Î¹âÎÓÍ¤¼ù»á¡ÊÆ±¹»¶µÍ¡¡Ë¤È¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ¹ß·Î¦Ï¯»á¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£»ØÆ³¤Ï¶Ø»ß¡¢ÌÜÅª¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¢¤ëÆü¤ÎÂ¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¿Æ»Ò¤Ç¤Î»²²Ã¤âÂ¿¤¤
Â¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»ÔÎ©¹â¹»¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥³¡¼¥È£´Ê¬¤Î£±ÌÌ¤È¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥³¡¼¥È£²ÌÌ¡£»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²¿¿Í½¸¤Þ¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇËè²ó¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬ÎØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÈÖ¹æ¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Æ±¤¸ÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÆ±»Î¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ¯ÎðÁØ¤È¤·¤Æ¤Ï£´¡¢£µºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é¡¢60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ÈÇ¯Îð¤ÎÉý¤â¹¤¯¡¢Èæ³ÓÅªÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍè¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¶á¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡££±¤Ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð£±¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¾ì½ê¤È¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÄ¹ß·»á¡Ë
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¾å¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¼Ô¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥³¡¼¥È¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡¢Âç¿Í¤Ê¤é¼«¿Ø¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Î±ß¤ÎÃæ¤«¤é¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï£±²ó¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£²ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿À¤Âå¸òÎ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤º¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤æ¤ë¤¤½¸¤Þ¤ê¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿ÅÀ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡££±¤Ä¤ÏÀè½Ò¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦£±¤Ä¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼»ØÆ³¤Î¾ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¼Ô¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤¬»²²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Á¤é¤âÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¡¢¤â¤·»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤³¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ú¤·¤à¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡Ù¤È¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈÂ¼»á¡Ë
¤¿¤À¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¾¡Éé¤Î³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¹©É×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£³¤Ä¤¢¤ë¥³¡¼¥È¤òJ£±¥³¡¼¥È¡¢J£²¥³¡¼¥È¡¢J£³¥³¡¼¥È¤ËÊ¬¤±¡¢¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÈÖ¾å¤ÎJ£±¥³¡¼¥È¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥àÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¤º¤Ã¤ÈJ£±¥³¡¼¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÉÔËþ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢£¶¥Á¡¼¥à¤¢¤Ã¤¿¤é£¶¥Á¡¼¥à¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤â¤¹¤ë¤½¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¹©É×¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢10Ç¯°Ê¾åÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÏ°è¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£Â¿À¤Âå¸òÎ®¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ºâ»ºÂ¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿Í¹©¼Ç¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë
ÃÏ¸µ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êº¬ÉÕ¤¤¤¿Â¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î£±¤Ä¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦À¤Âå¤Î¿Í¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤À¤ÈÄ¹ß·»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¤Ï±¿Æ°²ñ¤Ï£±¡¦£²Ç¯À¸¡¢£³¡¦£´Ç¯À¸¡¢£µ¡¦£¶Ç¯À¸¤ËÊ¬¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾åµéÀ¸¤ä²¼µéÀ¸¤È¿¨¤ì¤¢¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ë°ã¤¦À¤Âå¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¹â³ØÇ¯¤Î»Ò¤Ê¤é¤Ð¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤À¤È¤«¡¢ÅÁ¤¨Êý¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÄã³ØÇ¯¤«¤é¸«¤¿¤é¹â³ØÇ¯¤ÏÂç¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ï²²¤»¤º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×(Ä¹ß·»á)
¼ÂºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂ¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬¶µ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤ËÍ¥¤·¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»¤ÇÂ¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¹âÎÓ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö³Ø¹»¤ËÃÏ°è¸òÎ®²Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÂçÊÑÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤³¤Î³Ø¹»¤Ï³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¼«ÂÎ¤¬»ÔÎ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¹â¹»À¸¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬»È¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃÏ°è¤ÎÊý¤¬³Ø¹»¤ËÉáÄÌ¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤âÊÑ¤Ê¶³¦Àþ¤¬¤Ê¤¯¡¢²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð³Ø¹»¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸¤¹¤ë¤È¡¢Äê°÷¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¿Í¿ô¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¤Æ¡Ø¿Í¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿º£ÅÙ¤Í¡Ù¤Ê¤É¤ÈÃÇ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë³Àº¬¤¬¤Ê¤¤¡£³Àº¬¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¹âÎÓ»á¡Ë
¤½¤·¤Æ¤â¤¦£±¤Ä¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÏ°è¸òÎ®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏºÒ³²»þ¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤ÈµÈÂ¼»á¡£
¡Ö»ä¤¬ÃÏ°è¸òÎ®²Ý¤Î²ÝÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¶áÎÙ¤ÎÊÝ°é±à»ù¤ÈÌ¤½¢±à»ù¤ò³Ø¹»¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¿Í¹©¼Ç¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÝ°é±à¤Î±àÄ¹¤«¤éÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ¤¹¤ëºÝ¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤«¤é´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊµÈÂ¼¡Ë
Â¿À¤Âå¸òÎ®¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Î10·î¤Î³«ºÅ¤ÇÂè27²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¶áÇ¯¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡Ö³Ø¹»¤ò³Ë¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ä¡Ö¤«¤«¤ï¤ê¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÚ¾í¤ò¹Ì¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸À¤¦¤Ï°×¤·¡£¤¤¤¤Ê¤êÎÙ¿Í¤È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ä¡Ö¤«¤«¤ï¤ê¡×¤ò»ý¤È¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¸ÍÏÇ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ÉÙ»Î»ÔÎ©¹â¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¿À¤Âå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½¸¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»ý¤ÄÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
text by Kaori Hamanaka¡ÊParasapo Lab¡Ë
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÀÅ²¬»ÔÎ©ÉÙ»Î¹â¹»¡¿NPOË¡¿ÍÉÙ»Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö