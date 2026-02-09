¡Ú½°±¡Áª¡ÛÅìµþ£¹¶è¤Ï¼«Ì±¤Î¿û¸¶°ì½¨»á¤¬ÅöÁª¤Ç£´Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¹ñÀ¯Éüµ¢¡¡£²£±Ç¯¤Ë¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Ç¼¿¦
¡¡½°±¡Áª¤Ï£¸Æü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¡¢Åìµþ£¹¶è¡ÊÎýÇÏ¶è¤Î°ìÉô¡Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ¿¦¡¦¿û¸¶°ì½¨¸µ·Ð»ºÁê¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡££²£°£²£±Ç¯¤ÎµÄ±¡¼¿¦°ÊÍè¡¢Ìó£´Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¹ñÀ¯Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿û¸¶»á¤ÏÎýÇÏ¶èµÄ¡¢ÅìµþÅÔµÄ¤ò·Ð¤Æ£²£°£°£³Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¡££±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÂè£´¼¡°ÂÇÜ¿¸»°Æâ³Õ¤Ç·Ð»ºÁê¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢½¢Ç¤¤«¤éÌó£±¤«·î¸å¤ËÁªµó¶è¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ËÈë½ñ¤¬¹áÅµ¤òÅÏ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥í¥ó¤ä¥«¥Ë¤Ê¤É¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬½µ´©»ïÊóÆ»¤ÇÉâ¾å¡£Âç¿Ã¤ò¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¼Ç¤¡É¤·¤¿¡£
¡¡¼Ç¤¸å¤âµÄ°÷¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£±Ç¯£¶·î¤Ë¼«Ì±¤òÎ¥ÅÞ¤·½°±¡µÄ°÷¤ò¼¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢È³¶â£´£°Ëü±ß¡¢¸øÌ±¸¢Ää»ß£³Ç¯¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡££²£´Ç¯£··î¤Ë¸øÌ±¸¢¤¬²óÉü¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËÉüÅÞ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ç¤ÏÅö½é¤Ïº£Â¼ÍÎ»Ë»á¤¬Æ±¶è¤Î»ÙÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤ê¡¢º£Â¼»á¤Ï½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¿û¸¶»á¤¬¼«Ì±¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢»³´ß°ìÀ¸»á¡ÊÅö»þ¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï»³´ß»á¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
