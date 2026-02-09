¡ÚÂ³Êó¡Û¡Ö¥Éー¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¡ÖÃÏ¿Ì¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×À¾µÜ¤ÎÂô¤ÇÇúÈ¯È¼¤¦²Ð»ö ½»ÂðÅÝ²õ¤¬¤ì¤»¶Íð
»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¤Ç½»Âð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ÓÊ£¿ô¿Í¤Î¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì¤ÌÀ¤Î½»Âð³¹¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡£
½»Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô2¾ò3ÃúÌÜ¤Ç¸áÁ°5»þ¤´¤íÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤ä¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤Û¤«¤±¤¬¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ë¡Ö¥Éー¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¡ÖºÇ½é²¿¤«¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ¿Ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã ¤¿¡×¡Ö²È¤Î·Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
ÇúÈ¯¤Î¾×·â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«ÎÙ¤Î·úÊª¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÕ¤ê¤Ë¤Ï¤Ò¤·¤ã¤²¤¿ÁëÏÈ¤äÂç¤¤Ê¤¬¤ì¤¤¬»¶Íð¤·Èï³²¤Ï¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤¬¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£