²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬3Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬»³Å·²»¤È¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡û¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤â¤³¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¡×
2019Ç¯ÊüÁ÷¤ÎMBS¡¦TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤æ¤¦¤Ù¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤¢¤Î¤È²¬»³¡£¤¢¤Î¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤«¤òÎØ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤í¤¦? ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Í§Ã£¤¬Á´Á³¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡£Å·²»¤¯¤ó¤â(ËÜÅÄ)Íã¤Á¤ã¤ó¤â¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²¬»³¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤¨¡Á°Õ³°(¾Ð)¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤ä¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¢Æ°Êª±à¤Ê¤É¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¤¢¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸²¹ÅÙ´¶¤È¤¤¤¦¤«¡£Å·²»¤¯¤ó¤Ï¡¢Æ°Êª¤ò¸«¤Æ¤â¡È¤Õ¡Á¤ó¡¢¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤Ã¤Á¤«¤éÂ±¿¤ó¤Ç¤ó¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤«°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤â¤³¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¡£¡È¤Ê¤ó¤«¥ß¥Ã¥¡¼¤¤¤ë¤ï¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡£¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤À¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤â·ë¹½¤½¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤¯¤Ê¤¤? ¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢Å·²»¤¯¤ó¤¬¤½¤¦¤À¤«¤é³Ú¡×¤Èµ¤¤¬¹ç¤¦ÍýÍ³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
°ìÊý¤Î²¬»³¤â¡¢¤¢¤Î¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤Î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÀäÂÐ¶õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¾Ç¯Á°¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¡£²¬»³¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¥ä¥Ð¤¤¡£¿©¤é¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ê¤ó¤«Ìë¤È¤«¤â¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¹¤´¤¤¤è¡¢¤¢¤ì¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤«¤è(¾Ð)¡£¥Þ¥¸?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£LINE¤â¤¯¤ì¤Æ¡¢¡È¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
