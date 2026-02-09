◆米男子プロゴルフツアー フェニックス・オープン 最終日（８日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２位に終わり、約１年ぶりの通算１２勝目を逃した。単独首位で出て４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１６アンダーで並んだクリス・ゴタラプ（米国）とのプレーオフ（ＰＯ）で敗れた。

ＰＯ１ホール目。松山はティーショットを大きく左に曲げ、池に落とした。第３打をピン奥につけた後、バーディーパットを決めたゴタラプに優勝を譲った。２０１６、１７年に連覇を遂げた大会で３勝目はならなかった。

４番パー３はグリーン左手前からチップインバーディー。７番パー３は７メートルを沈め、２つ伸ばして折り返した。１３番、１５番はいずれもティーショットを右に曲げながらもバーディーを奪った。最終１８番は第２打が左バンカーのあごに当たり、７メートル強のパーパットを決めきれずに痛恨のボギー。ゴタラプとのＰＯの末、惜敗した。

松山は１６年大会は３打差２位から、１７年大会は４打差３位からいずれもプレーオフ（ＰＯ）を制して逆転優勝で２連覇。今年は久常涼（ＳＢＳホールディングス）と同じ最終組でプレーした３日目に単独トップに浮上したが、最終日ＰＯで敗れた。昨年の開幕戦「ザ・セントリー」以来となる米ツアー１２勝目を逃した。