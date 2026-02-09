今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月9日（月）〜2月15日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月9日（月）〜2月15日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、肩の力を抜くことを意識するとうまくいきそう。下手でも良いから楽しむ、興味があることをざっくりやってみるなど、感覚的に行動してみて。軽快さを大事にすると、日常がもっと楽しくなり、息苦しさもなくなるようです。恋愛面は、細やかさや気遣いよりも、その場の雰囲気を思いっきり楽しむようにすると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
コミュニケーションを取るときは、正しい伝え方や完璧な説明にこだわらず、軽やかさを意識すると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【乙女座（おとめ座）】
今週は、肩の力を抜くことを意識するとうまくいきそう。下手でも良いから楽しむ、興味があることをざっくりやってみるなど、感覚的に行動してみて。軽快さを大事にすると、日常がもっと楽しくなり、息苦しさもなくなるようです。恋愛面は、細やかさや気遣いよりも、その場の雰囲気を思いっきり楽しむようにすると良いでしょう。
コミュニケーションを取るときは、正しい伝え方や完璧な説明にこだわらず、軽やかさを意識すると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/