東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.22 高値157.27 安値156.52
158.24 ハイブレイク
157.75 抵抗2
157.49 抵抗1
157.00 ピボット
156.74 支持1
156.25 支持2
155.99 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1815 高値1.1826 安値1.1766
1.1899 ハイブレイク
1.1862 抵抗2
1.1839 抵抗1
1.1802 ピボット
1.1779 支持1
1.1742 支持2
1.1719 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3611 高値1.3623 安値1.3509
1.3767 ハイブレイク
1.3695 抵抗2
1.3653 抵抗1
1.3581 ピボット
1.3539 支持1
1.3467 支持2
1.3425 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7760 高値0.7786 安値0.7751
0.7815 ハイブレイク
0.7801 抵抗2
0.7780 抵抗1
0.7766 ピボット
0.7745 支持1
0.7731 支持2
0.7710 ローブレイク
