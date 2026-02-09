東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.22　高値157.27　安値156.52

158.24　ハイブレイク
157.75　抵抗2
157.49　抵抗1
157.00　ピボット
156.74　支持1
156.25　支持2
155.99　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1815　高値1.1826　安値1.1766

1.1899　ハイブレイク
1.1862　抵抗2
1.1839　抵抗1
1.1802　ピボット
1.1779　支持1
1.1742　支持2
1.1719　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3611　高値1.3623　安値1.3509

1.3767　ハイブレイク
1.3695　抵抗2
1.3653　抵抗1
1.3581　ピボット
1.3539　支持1
1.3467　支持2
1.3425　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7760　高値0.7786　安値0.7751

0.7815　ハイブレイク
0.7801　抵抗2
0.7780　抵抗1
0.7766　ピボット
0.7745　支持1
0.7731　支持2
0.7710　ローブレイク