東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値185.74 高値185.81 安値184.36
187.70 ハイブレイク
186.75 抵抗2
186.25 抵抗1
185.30 ピボット
184.80 支持1
183.85 支持2
183.35 ローブレイク
ポンド円
終値213.96 高値214.06 安値211.61
217.26 ハイブレイク
215.66 抵抗2
214.81 抵抗1
213.21 ピボット
212.36 支持1
210.76 支持2
209.91 ローブレイク
スイス円
終値202.59 高値202.71 安値201.37
204.42 ハイブレイク
203.56 抵抗2
203.08 抵抗1
202.22 ピボット
201.74 支持1
200.88 支持2
200.40 ローブレイク
豪ドル円
終値110.23 高値110.38 安値108.05
113.39 ハイブレイク
111.88 抵抗2
111.06 抵抗1
109.55 ピボット
108.73 支持1
107.22 支持2
106.40 ローブレイク
NZドル円
終値94.58 高値94.66 安値92.86
97.01 ハイブレイク
95.83 抵抗2
95.21 抵抗1
94.03 ピボット
93.41 支持1
92.23 支持2
91.61 ローブレイク
カナダドル円
終値115.00 高値115.19 安値114.13
116.48 ハイブレイク
115.83 抵抗2
115.42 抵抗1
114.77 ピボット
114.36 支持1
113.71 支持2
113.30 ローブレイク
