Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥ªー¥¸ー¥É¥ë
½ªÃÍ0.7013¡¡¹âÃÍ0.7025¡¡°ÂÃÍ0.6897
0.7188¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.7106¡¡Äñ¹³2
0.7060¡¡Äñ¹³1
0.6978¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.6932¡¡»Ù»ý1
0.6850¡¡»Ù»ý2
0.6804¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥ー¥¦¥£¥É¥ë
½ªÃÍ0.6016¡¡¹âÃÍ0.6027¡¡°ÂÃÍ0.5928
0.6152¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.6089¡¡Äñ¹³2
0.6053¡¡Äñ¹³1
0.5990¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.5954¡¡»Ù»ý1
0.5891¡¡»Ù»ý2
0.5855¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥«¥Ê¥À
½ªÃÍ1.3675¡¡¹âÃÍ1.3725¡¡°ÂÃÍ1.3625
1.3825¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3775¡¡Äñ¹³2
1.3725¡¡Äñ¹³1
1.3675¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3625¡¡»Ù»ý1
1.3575¡¡»Ù»ý2
1.3525¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥ªー¥¸ー¥É¥ë
½ªÃÍ0.7013¡¡¹âÃÍ0.7025¡¡°ÂÃÍ0.6897
0.7188¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.7106¡¡Äñ¹³2
0.7060¡¡Äñ¹³1
0.6978¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.6932¡¡»Ù»ý1
0.6850¡¡»Ù»ý2
0.6804¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥ー¥¦¥£¥É¥ë
½ªÃÍ0.6016¡¡¹âÃÍ0.6027¡¡°ÂÃÍ0.5928
0.6152¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.6089¡¡Äñ¹³2
0.6053¡¡Äñ¹³1
0.5990¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.5954¡¡»Ù»ý1
0.5891¡¡»Ù»ý2
0.5855¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥«¥Ê¥À
½ªÃÍ1.3675¡¡¹âÃÍ1.3725¡¡°ÂÃÍ1.3625
1.3825¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3775¡¡Äñ¹³2
1.3725¡¡Äñ¹³1
1.3675¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3625¡¡»Ù»ý1
1.3575¡¡»Ù»ý2
1.3525¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯