¡ÚÂ®Êó¡Û2025Ç¯¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¡¡Á°Ç¯Èæ1.3¡ó¸º¡¡4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
µîÇ¯¤ÎÊª²Á¤ÎÊÑÆ°¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Æ¯¤¯¿Í1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤¬¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ðËÜµë¤ä»Ä¶ÈÂå¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Æ¯¤¯¿Í1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎµîÇ¯¤Î¸½¶âµëÍ¿Áí³Û¤Ï¡¢1¤«·îÊ¿¶Ñ¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç35Ëü5919±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê2.3%Áý¤¨¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ1394±ß¤È¤Ê¤ê¡¢2011Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Êª²Á¤ÎÊÑÆ°¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.3%¸º¤ê¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÏ«¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÄÂ¶â¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£