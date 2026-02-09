６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．５５ドル（＋０．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４９７９．８ドル（＋９０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６７３．５セント（＋２０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．７５セント（－５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．２５セント（－４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１５．２５セント（＋３．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．５１（＋０．１５）
出所：MINKABU PRESS
