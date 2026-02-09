Ãç´Ö¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¿å¸Í¤ò½é¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿DFÂç¿¹½íÀ¸¡¢¾®Ãæ¹âºßÀÒ¤·¤¿ÅìµþVÀï¤ÇJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌî¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×
[2.8 J1É´Ç¯¹½ÁÛEASTÂè1Àá ÅìµþV 3-1 ¿å¸Í Ì£¥¹¥¿]
¡¡ºòµ¨¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤J1¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢¼êÃµ¤ê¤Î90Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯DFÂç¿¹½íÀ¸¤Ï8Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ëº¸SB¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÎÐ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯¤«¤éÆÊÌÚSC¤È¿å¸Í¤ÇËèÇ¯J2¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç°Ê¾å¤Î½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ã©¤êÃå¤¤¤¿J1¤ÎÉñÂæ¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é¿Ø¤Ç¤âJ1¤ÎÁê¼ê¤Ë²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨J2¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸å¤í¤Ë½Å¤¯¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÁ°¿Ê¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢(CB¤Î)ÈÄÁÒ(·òÂÀ)¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¤â¤¦¾¯¤·(4¥Ð¥Ã¥¯´Ö¤Ë)Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä°ãÏÂ´¶¤òÁ´ÂÎ¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ï¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×(Âç¿¹)
¡¡¤½¤ÎÌÂ¤¤¤Ï·ë²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢½øÈ×¤«¤é¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê·Á¤Ç2¼ºÅÀ¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ëÅ¸³«¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Á°È¾ÅÓÃæ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¡¢Âç¿¹¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÎMF»³ËÜÈ»Âç¤òÃæ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÎMFÄ»³¤Ë§¼ù¤È¤ÎÏ¢·¸¤¬¸ú¤¤¤ÆÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹¶·â¤Ë¤âºÆ¸½À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°ì¤ÄÁÀ¤¤¤Î·Á¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á°È¾¤ÏÈÄÁÒ¡¢°æ¾å(À»Ìé)¤È¤Î´Ø·¸À¤Î¤Ê¤«¡¢(4¥Ð¥Ã¥¯¤Î)µ÷Î¥´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²¡¤·½Ð¤»¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬(´Ö¤Ë)Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ðµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Á°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹©É×¤â¤â¤¦¾¯¤·É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸åÈ¾¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤¬µ¡Ç½¤·¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤ÎÁê¼ê¤â¥Æ¥ó¥Ý¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÇÛÃÖ¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿1ÅÀ¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤Ï1-3¤ÎÇÔÀï¡£¼ù¿¹Âç²ð¿·´ÆÆÄ¤¬¡Ö´°Á´¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ÀJ1¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÌ¤´°À®¤Ê¤³¤È¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÇÛÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Îºö¤òÎý¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÎÄó¼¨¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤Î¤ÏÃæ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£ÊÑ¤Ë3Ëç¤Ç²ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤«¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤«·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î·Á¤Ï¤¢¤ì¤ÉÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ä¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¶¦ÄÌÍý²ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤ÊÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¿¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂçÂ´¶È¸å¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇÆÊÌÚ¤È¿å¸Í¤ÇJ2¥ê¡¼¥°ÄÌ»»142»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢J1Ä©Àï¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤â¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¹â¹»»þÂå¤Þ¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþV¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤ËÆ´¤ì¤¿Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤½¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÌ£¥¹¥¿¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êJ2¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ç¡¢¿Í¤Î¿ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬J1¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æº£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î(´¶³´)¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ø¤Î½ÉÂê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤âÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÇÚ¤ÎMF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤äMF¾¾¶¶Í¥°Â¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤â·Ð¤Æ¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤¿¼¡¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç4Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿J2¤È¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤è¤ê°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëJ1¤ÎÉñÂæ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ïº¸Íø¤¤Îµ»¹ªÇÉMF¤È¤·¤Æ¤Ê¤é¤·¤¿26ºÐ¤Ï¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¼þ°Ï¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ïº£Æü¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¥¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ë¤È¤«¡¢°ì¤ÄÇí¤¬¤¹¤È¤«¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤³¤Ï¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥Õ¤µ¤Ê¤Éº£¤Þ¤ÇÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¤é¤òJ1¤ËÆ³¤¤¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âJ1¥ê¡¼¥°¤ÏÈá´ê¤Î½é»²Àï¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ëÄ©Àï¤ò¡¢Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤¤¡£¤½¤Î»ÈÌ¿´¶¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¿å¸Í¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âç¿¹¤ÏÆüËÜÂç3Ç¯»þ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø#atarimaeni CUP¡Ù¤Ç18Ç¯¤Ö¤êÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤²á¹ó¤Ê1Ç¯´Ö¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿å¸Í¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î¶â°æÎ¼ÂÀ(Åö»þ4Ç¯)¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±´ü¤Ë¤âFW²¬°ÂÍ¥¡¢DFÂ¼»³Íþ¶õ¤È¤¤¤Ã¤¿¿å¸Í¥æ¡¼¥¹½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤Î¿å¸Í²ÃÆþ¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÇ®¤ò¹þ¤á¤ÆÂç¿¹¤Î³èÌö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤´¤È¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¾º³Ê¤·¤¿»þ¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¿å¸Í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î´î¤Ö´é¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤â¤¦°ì¤Ä³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡£¤½¤ì¤³¤½Èà¤é¤Ï¥×¥í¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥×¥í¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÌÏÈÏÅª¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢J1¤ÎÉñÂæ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÖµîÇ¯¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é1Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1»î¹ç1»î¹ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²Â³¤±¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Ï¤½¤ì¤¬¼Â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÆ±¤¸¡£¼«Ê¬¤ÏÌî¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢J2¤Ç³èÌö¤Ç¤¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ²¿¤«°Î¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤âÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤«¤éJ1¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤Î´ð½à¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌî¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)