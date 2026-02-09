Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢µµÍüÏÂÌé¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡µåÃÄ¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë
¡¡ËÜÇ¯ÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤ÎµµÍüÏÂÌé¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µåÃÄ¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥º¡×¤ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢´Ú¹ñÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡ÙÆüËÜÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¼ç±é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñSBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¡¼¥¯ÈÇ¡£ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬¡¢ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤ËÄ©¤à¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎµåÃÄ±¿±Ä¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤ÎÊ³Æ®·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÈÇ¤Ç¤Ï¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨20.8%¤òµÏ¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè56²óÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¡×¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤Ç¥É¥é¥ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥ê¥á¡¼¥¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢µµÍüÏÂÌé¤¬ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡È¥É¥ê¡¼¥à¥º¡É¤Î¿·GM¡¢ºùºê½àÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡õ·à¾ìÈÇ¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÎÜÅìÅì°ìÏº¡£
¡¡Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µåÃÄ¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥º¡×¤ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¦¼¬ÅÄÍý¼Ó¡£¼¬ÅÄ¤ÏµåÃÄ¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤È¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£¥É¥ê¡¼¥à¥ººÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿·GM¡¦ºùºê¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÂçÃÀ¤Ê¥Á¡¼¥à²þ³×¤ËÅö½é¤ÏÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¤â¡¢Èà¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤ä¤¬¤Æ²þ³×¤ò¶¦¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë±¦ÏÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡Ä¹ßÀ¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¥í¥±¤ÏÂç³Ý¤«¤ê¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÌîµå·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Áª¼êÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»£±ÆÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÄ¾¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à±¿±ÄÂ¦¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ï¥×¥íÌîµå¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤ëµåÃÄ±¿±Ä¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢Áª¼ê¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¥×¥íÌîµå¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯ÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢´Ú¹ñÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡ÙÆüËÜÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¼ç±é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñSBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¡¼¥¯ÈÇ¡£ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬¡¢ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤ËÄ©¤à¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎµåÃÄ±¿±Ä¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤ÎÊ³Æ®·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥ê¥á¡¼¥¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢µµÍüÏÂÌé¤¬ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡È¥É¥ê¡¼¥à¥º¡É¤Î¿·GM¡¢ºùºê½àÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡õ·à¾ìÈÇ¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÎÜÅìÅì°ìÏº¡£
¡¡Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µåÃÄ¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥º¡×¤ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¦¼¬ÅÄÍý¼Ó¡£¼¬ÅÄ¤ÏµåÃÄ¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤È¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£¥É¥ê¡¼¥à¥ººÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿·GM¡¦ºùºê¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÂçÃÀ¤Ê¥Á¡¼¥à²þ³×¤ËÅö½é¤ÏÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¤â¡¢Èà¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤ä¤¬¤Æ²þ³×¤ò¶¦¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë±¦ÏÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡Ä¹ßÀ¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¥í¥±¤ÏÂç³Ý¤«¤ê¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÌîµå·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Áª¼êÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»£±ÆÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÄ¾¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à±¿±ÄÂ¦¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ï¥×¥íÌîµå¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤ëµåÃÄ±¿±Ä¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢Áª¼ê¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¥×¥íÌîµå¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯ÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¡£