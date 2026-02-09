ÇÔ¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜ¡¢º´Æ£½Ù¡Ö90.00¡×¡ä¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ö89.50¡×¤òÊÆµ¼Ô»ØÅ¦¡¡ºÎÅÀ¤Î°õ¾ÝÅÙ¤òÈæ³Ó
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¶ä¡¢º´Æ£¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËµÚ¤Ð¤º¹æµã
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢200.03ÅÀ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ÎºÎÅÀ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¡£º´Æ£¤Ï¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ÎÁÔÂç¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Î¹âÆñÅÙ¤Î4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÃåÉ¹¡£4²óÅ¾¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÃúÇ«¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤â´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤ÏÂç¤¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤ê¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡£º´Æ£¤ÏÀËÇÔ¤Ë²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥¦¥©¥ó»á¤ÏX¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Îº¹¤ò¿ô»ú¤Ë¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥óÃæ±ûÃÍ¤Î±éµ»¹½À®ÅÀ vs ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î±éµ»¹½À®ÅÀ¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¡Ë
¥µ¥È¥¦ 90.00¡Ê88.37¡Ë¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó 89.50¡Ê89.71¡Ë¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ïº´Æ£¤¬Í¥Àª¤À¤È¼¨¤·¡¢µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë