Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µîÇ¯12·î¤Î¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç12¤«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×¡×¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ðËÜµë¤ä»Ä¶ÈÂå¡¢¾ÞÍ¿¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿µîÇ¯12·î¤Î1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎµëÍ¿¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ63Ëü1986±ß¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢2.4¡óÁý¤¨¡¢48¤«·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¡¢Êª²Á¤ÎÊÑÆ°¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0.1¡ó¸º¤ê¡¢12¤«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Á°·î¤è¤ê¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤Ï½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊª²Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢´ðËÜµë¤Î¿­¤Ó¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÁý²Ã¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£