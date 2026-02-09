9日（月）は日本海側では午前中まで雪が続き、積雪が増えそうです。

＜9日（月）の天気＞

日本付近は冬型の気圧配置が続いています。北日本の日本海側〜北陸〜山陰では、午前中を中心に雪が降り積もる見込みです。東北を中心にふぶくところもあるでしょう。引き続き、なだれや落雪に注意してください。

午後は冬型がゆるみ、日本海側の雪はやむか弱まるところがほとんどとなりそうです。

一方、太平洋側では晴れるところが多く、再び空気が乾燥する見込みです。朝の最低気温は東京で-3.2℃、名古屋で-3.6℃、大阪で-1.7℃と、いずれも今シーズン1番の冷え込みとなっています。

雪が大方溶けていても、路面凍結にお気をつけください。特に歩道橋やトンネルの出入り口、交差点などは滑りやすくなります。車は安全運転で、足元に気をつけて行動しましょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より高くなるところが多いですが、それでも全国的に真冬の寒さになるでしょう。

札幌 -2℃（-1）

仙台 3℃（＋2）

新潟 4℃（＋3）

東京 9℃（＋7）

名古屋 8℃（＋3）

大阪 7℃（＋1）

鳥取 5℃（＋4）

高知 10℃（＋4）

福岡 8℃（＋4）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

10日（火）〜11日（水）は広く雨となり、強まるところがあるでしょう。雪どけが一気に進みそうです。週の後半は晴れる日が多く、春の暖かさになる見込みです。

■札幌〜名古屋

11日（水）は雨になるところが多く、北海道でも湿った雪になるでしょう。なだれや落雪など融雪災害に注意が必要です。今週は気温が高くなる傾向で、週末は東京で15℃前後まで気温が上がる予想です。そろそろ花粉対策を始めた方がいいかもしれません。