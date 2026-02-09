Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥ººÆ·ú¤Î»Ø¿Ë¤Ë¡Ö»ÑÀª¤ÏÂç¤¤¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤¡×¡¡Æ±°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼ÂÎÀ©¤ÇÏ¢·È
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥í¥Ö¡¦¥Ú¥ê¥ó¥«ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï7Æü¤Î»î¹çÁ°¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿À®¸ù¤È¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ê¥ó¥«»á¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼»á¤¬¡¢É¾²Á³Û100²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû5700²¯±ß¡Ë¤Ç¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤òÇã¼ý¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥¿¡¼»á¤¬2012Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Þ¥³¡¼¥È»á¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÇã¼ý¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ú¥ê¥ó¥«»á¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤¬ÀÚ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÊÔÀ®¤Ç¤¢¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Í»ö¤Ç¤¢¤ì¡¢¶¥µ»¤Î°Û¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥×¤È°Õ¸«¸ò´¹¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥ê¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ú¥ê¥ó¥«¤Ï»á¡¢ºò²Æ°Ê¹ß¡¢¥¦¥©¥ë¥¿¡¼»á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶ñÂÎºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤ä°éÀ®ÁÈ¿¥¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢NBA¤ÎÂ¾µåÃÄ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿Í°÷¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ú¥ê¥ó¥«»á¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ê¥ó¥«»á¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ë´´Éô¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¹½ÃÛ¤¬Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢½ÐÈñ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÂç¤¤¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£