Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¡¢Ç¯¼ý125Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶â¤ò100Ëü±ß¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¡¢Ç¯¼ý125Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ºÇ½é¤Ë½êÆÀÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¶â¼ýÆþ¤Ï¡Ø»¨½êÆÀ¡Ù¤È¤·¤Æ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶â¤Î»¨½êÆÀ¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¹µ½ü³Û¤ò¹µ½ü¤·¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¹¤È110Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËÇ¯¶â¼ýÆþ100Ëü±ß¤È¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¼ýÆþ¡§100Ëü±ß
¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¡§110Ëü±ß
Ç¯¶â¼ýÆþ100Ëü±ß¡Ý¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û110Ëü±ß¡á¢¥10Ëü±ß
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤ÏÇ¯´Ö100Ëü±ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»¨½êÆÀ¤Ï0±ß¡Ê100Ëü±ß¡Ý110Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê½êÆÀÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤Ï¡¢¡ØµëÍ¿½êÆÀ¡Ù¤È¤·¤Æ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£µëÍ¿½êÆÀ¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤«¤éµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯12·î1Æü°Ê¹ß¡¢65Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£
¡Ê¢¨¡ËÎáÏÂ7Ç¯12·î1Æü¤«¤éÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü°Ê³°¤Ë¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤â²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÎÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡§½êÆÀ¤Ë±þ¤¸ºÇÂç95Ëü±ß
µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü³Û¡§65Ëü±ß
ÎáÏÂ7Ç¯12·î1Æü¤«¤éµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤¬65Ëü±ß¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤È¡¢µëÍ¿½êÆÀ¡á125Ëü±ß¡Ý65Ëü±ß¡á60Ëü±ß
¤µ¤é¤Ë¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³ÛºÇÂç95Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤Ï0±ß¤È¤Ê¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¶â100Ëü±ß¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÇ¯¼ý125Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤òÇ¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¸¶Â§ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡äÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ë½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¸«Ä¾¤·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¹ñÀÇÄ£¡Ë
¤¿¤À¤·¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤Ç½êÆÀÀÇ¤¬Å·°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ì¤ÐÊ§¤¤²á¤®¤¿ÀÇ¶â¤¬Ìá¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÀÇÌ³½ð¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
