ÂçºåÉÜ¤Î»Ô¤Ç¡ÖÏ·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¿áÅÄ»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î22¡Á23Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤»Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜ¤Î»Ô¤Ç¡ÖÏ·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎÐ¤¬Â¿¤¯¤ÆÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢°åÎÅ¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå»Ô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢ÊØÍø¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò²á¤´¤»¤ë´Ä¶¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ê¤ÉÎÐ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ç½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Û¤É¤è¤¯¼«Á³¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÂçÅÔ²ñ¤Ë¤â½Ð¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬È´·²¤Ç¡¢°åÎÅ¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æ»ÆÜËÙ¤ä¿´ºØ¶¶¤Ê¤É¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î°û¿©Å¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¿©¤¤ÅÝ¤ì¤Î³¹¡Ù¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â·òºß¤À¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖUSJ¤ä¡¢Æ»ÆÜËÙ¤Ê¤ÉÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¿¤á»É·ã¤¬Â¿¤¤À¸³è¤¬Á÷¤ì¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÇã¤¤Êª¤â°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§¿áÅÄ»Ô¡¿31É¼ÂçºåÉÜ¤ÎËÌÀÝÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿áÅÄ»Ô¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Èæ³ÓÅª¼£°Â¤¬¤¤¤¤½»ÂðÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎÐÃÏ¤äÊ¸²½»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢Ï·¸å¤Î»¶ºö¤ä¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤à´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·×²èÅª¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ä½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤Ï·¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿Í×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§Âçºå»Ô¡¿99É¼ÂçºåÉÜ¤ÎÉÜÄ£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¾ÆüËÜºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëÂçºå»Ô¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢¸òÄÌÌÖ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤ê¤É¤³¤Ø¤Ç¤â°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¾¦¶È»ÜÀß¤äÊ¸²½»ÜÀß¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Ï·¸å¤âÂà¶þ¤»¤º¤ËÊë¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÍøÊØÀ¤È³èµ¤¤¢¤ë³¹¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
