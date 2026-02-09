½é¿´¼Ô¤Î¼«³Ð¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤ª»¶ÊâÃæ¤Ëà¤¿¤«¤é¤â¤Îá¸«¤Ä¤±¤¿0ºÐ¥ï¥ó¥³¤¬²Ä°¦¤¹¤®
¡Ö»ä¤Í¡¢¤½¤ì¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¸«¤Ä¤±¤ë¡¢±¿¤Ö¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¡ª¡¡0ºÐ¥ï¥ó¥³¤Î¤ª»¶Êâ¡ÚÇúÁöÆ°²è¤¢¤ê¡Û
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯1·î22Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤¿¤ª¤Á¡×¡Ê¡÷tao_westie¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Æ¤ª»¶ÊâÃæ¤ÎÇò¤¤¸¤¤Î¼Ì¿¿¡£
¤½¤Î¸ý¸µ¤Ë¤Ï......²¿¸Î¤«¡¢½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤¬¡£
¤¨¤Ã¤È¡¢½é¿´¼Ô¡¢¤Ê¤Î¤«¤Ê......¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¼Ì¿¿¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤ªÊõÈ¯¸«¡ª¡¡¤½¤·¤ÆÇúÁö
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Æ¥ê¥¢¡Ë¤Î¡Ö¥¿¥ª¡×¡£
25Ç¯2·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Å¤¨¤óË·¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢¡ÖÌµ¸Â¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎÎÏ¤È¡¢ÂÎ³Ê°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
1ºÐ¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Àà¸¤½é¿´¼Ôá¤È¸À¤¨¤ë¥¿¥ª¤¯¤ó¤¬½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª»¶ÊâÃæ¡£Áð¤à¤é¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
»×¤ï¤Ìà¤ªÊõá¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥¿¥ª¤¯¤ó¤Ï¡¢Âç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¯¤ï¤¨¤ë¤Ê¤êÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´ÖÁö¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡ª
¡Öº¤ÏÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¥¿¥ª¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÁö¤ë¤ó¡©¡¡¤É¤³¤Þ¤ÇÁö¤ë¤ó¡©¡¡²È¤Þ¤Ç¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¤É¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¡©
½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éàÇúÁöá¤¹¤ë¥¿¥ª¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢X¾å¤Ç14Ëü2000²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢8000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê2·î6ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊÑ¤Ê¸¤¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥ª¤¯¤ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤ò²È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Öº£¤âÄí¤Ë¤Ð¤é»µ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹......¡£¥¿¥ª¤òÄí¤Ë½Ð¤¹¤È¤¿¤Þ¤ËÀéÀÚ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤â¤Á¤â¤Á¤¿¤ª¤Á¤µ¤ó¡Ë
¸¤¤Î»Ò¶¡¤â¡¢¿Í¤Î»Ò¶¡¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥½¥ì¤ò......¡×¤Ã¤Æ¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡©