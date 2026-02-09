¡Ô2026¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×Åß¥É¥é¥ÞTOP5¡Õ1°Ì¤Ï¼ç±é¤Î¡ÖÆþÇ°¤ÊÌòºî¤ê¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¡¼¥ëÂç¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ
¡¡2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÅß¥É¥é¥Þ¤âÁ´ºîÉÊ¤¬½é²ó¤ò½ª¤¨¡¢ÃæÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤â¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤â10Âå¡Á70Âå¤Þ¤Ç¤Î½÷À»ëÄ°¼Ô1000¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£1ÏÃ¤ò¸«¤Æ¡Ö´üÂÔ¡×¤Ç¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä
¡Ú·ë²Ì°ìÍ÷¡Û1000¿Í¤¬Áª¤Ö¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×Åß¥É¥é¥ÞÃæ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5
¤«¤ï¤¤¤¤»ÒÌò¤È¥¹¥Ã¥¥êÅ¸³«¤¬¡ý
¡ÖÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦43ºÐ¡Ë¡¢¡Ö»ÒÌò¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÊÀÅ²¬¸©¡¦32ºÐ¡Ë
¡¡5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï»ÖÅÄÌ¤Íè¼ç±é¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£»ÖÅÄ±é¤¸¤ëÎø¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦Ì¤Íè¤Î¤â¤È¤Ë¡ÈÌ¤Íè¤ÎÂ©»Ò¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Ì¤Íè¤ÎÉ×¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¾®ÂíË¾¤Ê¤É¥¤¥±¥á¥ó¤¾¤í¤¤¤Ê¤Î¤â¸«¤â¤Î¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ®ÅÄÁ´¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¤Î±éµ»¤â¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îñ¥ÂÀÌò¤ÎÌµ¹¤¤Ê±éµ»¤¬ÎÞ¤òÍ¶¤¦¤¿¤á¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£'06Ç¯¤Ë»ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¤¿¡Ø14ºÍ¤ÎÊì¡Á°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ù¤Î¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Ïº£Ç¯20ºÐ¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡È30ºÐ¤ÎÊì¡É¤â¹¥É¾¤Ê¤è¤¦¤À¡£
4°Ì¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù
¡Ö´«Á±Ä¨°¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦44ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤ÈÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤¬´ãÊ¡¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¦54ºÐ¡Ë
¡¡4°Ì¤Ï¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓÄ´ºº´±¤ò±é¤¸¤ë¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷︱¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼︱¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£ÊÆÁÒÎÃ»Ò¼ç±é¤Î¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ó¤ÀÌÚÍËÌë9»þÏÈ¤Ë¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñÇÉ¡¦ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ìÄ«¤é¤·¤¤Ëè²ó¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ëÅ¸³«¡¢¥¥ã¥¹¥È¤âÈ×ÀÐ¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£¤¿¤À¤Ò¤È¤Äµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¾¾Åè¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄ´ºº´±¡¢ÊÆÅÄÀµ»Ò¤ò´Þ¤á¡¢¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¤¬¡ÈÊÆ¡É¤Ë¼¹Ãå¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤¬º£¸åÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡ÊÀ®ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÊÆÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¥³¥á¤¬É¬Í×!?
²½ÀÐÃË¤ËÂ³¤¤¤Æ¿·¤¿¤ÊÅö¤¿¤êÌò¡©
¡ÖÁ°ºî¤Î¾¡ÃË¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤À¤±¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦47ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÃ¯¤¬ÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡×¡ÊµÜ¾ë¸©¡¦32ºÐ¡Ë
¡¡3°Ì¤ÏÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£23Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦Ëüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î¤È¤°ÊÍè¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢·º»ö¤Î½ß°ì¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤Î¿´¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¨¡¡£
¡¡Á°¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¡È²½ÀÐ·ÏÃË»Ò¡ÉÌò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÃÝÆâ¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£
¡Ö²áµî¤È¸½ºß¡¢2¤Ä¤Î»¦¿Í»ö·ï¤¬¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢23Ç¯Á°¤ÎÈëÌ©¤ò¶¦Í¤¹¤ë4¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡È¤¢¤ÎÆü¤Î»ö¼Â¡É¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ã¯¤¬ÈÈ¿Í¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«ÉÑÈË¤Ë¼ê¤òÀö¤¦½ß°ì¤Î¹ÔÆ°¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÀ®ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¹¾¸ý¤Î¤ê¤³±é¤¸¤ë·º»ö¤Î¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡©
2°Ì¤ÏNHKºîÉÊ
¡Ö¾¾¥±¥ó¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦29ºÐ¡Ë¡¢¡Ö1ÏÃ¤Î¾®ÎÓ¸×Ç·½õ¤µ¤ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¦36ºÐ¡Ë
¡¡2°Ì¤Ïº£²ó¡¢Í£°ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿NHKºîÉÊ¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¡£Ç¤´±7Ç¯ÌÜ¤ÎºÛÈ½´±¡¦°ÂÆ²¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤ÏASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤ÈADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡Ë¤ò±£¤·¡¢ÉáÄÌ¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¸ÀÆ°¤¬Á°¶¶ÃÏºÛÂè°ì»ÙÉô¤ÎÌÌ¡¹¤ò¸ÍÏÇ¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄÅÅÄ½Õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ASD¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤Ë½Ö¤¤ä¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î±éµ»¤ò¤µ¤ì¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç¤²¤µ¤ÊÆ°¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸NHK¤Î¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡Ê'24Ç¯¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç1ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¾®ÎÓ¸×Ç·½õ¤µ¤ó¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢°ÂÆ²¤ÎÆÃÀ¤«¤é¤¯¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬Ã¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎÌ·½â¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬¿·Á¯¡×
¡¡°ÂÆ²¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤òºÇ¤â½¸¤á¤¿Åß¥É¥é¥Þ
¡¡¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤òºÇ¤â½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¥¶¡¦ÆüÍË·à¾ì¡£¤³¤ì¤¯¤é¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤«¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÊÊ¡Åç¸©¡¦40ºÐ¡Ë¡¢¡Ö±ÊÀ¥Î÷¤Î°Ìò¤¬¿·Á¯¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦27ºÐ¡Ë
¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¤Î¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬1°Ì¤Ë¡£ºÊ¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤Î¿È¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¡¢Î¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¿¿ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡Ö»¦¿ÍÈÈ¤ÈFBIÁÜºº´±¤¬À°·Á¤·¤ÆÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ¡Ù¤È¡¢Æ¨Ë´¤·¤Ê¤¬¤é»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦ÃË¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÆ¨Ë´¼Ô¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÆüÍË·à¾ì¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾¾»³¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÀÄ¿¹ÊÛ¤Þ¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÆþÇ°¤ÊÌòºî¤ê¤Ïº£²ó¤â·òºß¡×¡ÊÀ®ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á½Ð±éºîÉÊ¤¬¡Ö´üÂÔ¡×ÉôÌç¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£