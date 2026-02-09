¼«Ì±Âç¾¡¤Ë³¤³°¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¤³°¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½°µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë³¤³°¤ÎÈ¿±þ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Àè½µ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤â¥¢¥¸¥¢¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×¤¬È×ÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤¬ÅêÉ¼Äù¤áÀÚ¤ê¤Î¤ï¤º¤«6ÉÃ¸å¤Ë¡ÖÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È½Ð¸ýÄ´ºº¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÂ®Êó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÅêÉ¼Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆAI¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁíÍý¤È·³¹ñ¼çµÁ¤ò´ØÏ¢¤Å¤±¤¿Æ°²è¤ò¡ÖX¡×¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¿·Ê¹¤Ï¡Ö¹â»ÔÇ®É÷¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯ºö¤¬²ÃÂ®¤¹¤ì¤Ð¡Ö´ÚÆü´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë