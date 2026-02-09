EXIT·ó¶á¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¤È¤Î¶¦±é¤Ë¡Ö°ãÏÂ´¶¥¼¥í¡×¡ÖÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿·ó¶á¡£¿Íµ¤ÊÆ¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥È¥à¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡Ê¡Ë¤ªÎé¤·¤¿¡©²¶¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤è¡£2·î10Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤¯¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤ä¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦#85¼þÇ¯#´¶³´¥Þ¥ê¥¢¥Ê³¤¹Â#¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã¶â¤Î²ÁÃÍ#¥¸¥§¥ê¡¼ÇÉ¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é£²É¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ë¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¤Ä¾¤·¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Í¤Á¤â¥È¥à¥¸¥§¥ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¤è¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ð¤ê¤Ë¤«¤ï¤¤¡¼¤«¤Í¤Á¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¿¿¤óÃæ¤Î»Ò¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ï¡©¡©¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¥¼¥í¤Î¥«¥ï¥æ¥¹¤ÊÊÂ¤Ó¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£