タレント武井壮（52）が9日未明、X（旧ツイッター）を更新。自民党が圧勝した衆院選をうけ、私見をつづった。

武井は「凄いことになったな 自民党が単独で3分の2超えの議席獲得だ 単独で法案を通せると言うことだ」と書き出した。

そして「憲法改正なんてことがあるんだろうか、国防はどうなるんだろうか 経済や社会保障も含め、結果が出なければ自民党が負う責任は絶大なものとなる 結果を出せば更なる圧倒的勢力になるだろうな」と続けた。

その上で「日本の歴史が動く一年になりそうだ」と記した。

この投稿に対し「まさに歴史の分岐点ですね。単独でこれだけの議席を得た以上、言い訳は一切できず、国防・憲法・経済・社会保障のすべてで結果が厳しく問われる局面だと思います」「高市さんが自民党にとっての最後のカードなので失敗すれば自民党は崩壊すると思います」「やってくれるといいのですが…本当に…」「本当に分岐点だよね。これで結果が出なければ言い訳はできない」「国民が望む方向に結果が出てくれることを一市民として願うばかりです」などとさまざまな声が寄せられている。