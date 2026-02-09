DC映画『スーパーマン』（2025）のスーパーマン役で一躍スターとなったデヴィッド・コレンスウェットの新たな映画の米リリースが決定したようだ。タイトル未定の主演新作が2026年12月25日にクリスマスUS公開されることがわかった。米が伝えた。

コレンスウェットが演じるのは、NFL選手のジョン・タグル。1983年にニューヨーク・ジャイアンツにドラフト最下位で指名され「ミスター・イレレバント（場違い）」との不名誉で呼ばれた選手だ。その後、チームで懸命に戦い、年間スペシャルチーム選手賞に選ばれるほどの大活躍を見せた。

しかし、その絶頂期にがんを患い、26歳で死去。タグルの姿はチームメイトに絶大な影響を与え、その背番号は敬意として扱われるようになり、彼の名を冠した慈善活動・奨学金も生まれた。

映画ではジョン・タグルとチームメイトへの永続的な影響を描いた、「感動的で、心温まる真実」を描くという。

監督は『ロング・ショット 僕と彼女のありえない恋』（2019）などコメディを得意とするジョナサン・レヴィン。コレンスウェットとは別のスーパーマン映画で悪役ゾッド将軍を演じたマイケル・シャノンがコーチ役で共演。「ジャック・リーチャー -正義のアウトロー-」や「FUBER」などのニック・サントラが脚本を手がけた。製作は米パラマウント。

デヴィッド・コレンスウェット主演、ジョン・タグルを描く映画は2026年12月25日US公開予定。

Source: