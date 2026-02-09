夫から「洗濯は夜のほうが“料金単価が安い時間帯”だから得」と言われ、22時以降に回すようにしたのですが、明細を見ても単価がよく分かりません。時間帯で本当に電気料金は変わっているのでしょうか？

時間帯で電気料金が変わるのは「時間帯別プラン」を契約している場合だけ

「夜のほうが電気代の単価が安い」と言われるのは、電気の料金プランが“時間帯別”になっているケースがあるからです。ところが、すべての家庭で時間帯によって料金が変わるわけではありません。

例えば、一般的な「従量電灯（従量電灯Bなど）」のようなプランは、基本的に“何時に使ったか”では単価が変わらず、「使った量（キロワットアワー）」に応じて段階的に料金が決まります。つまり、このタイプの契約なら、22時に洗濯しても昼に洗濯しても、電力量料金の単価は同じです。

一方で、時間帯別プラン（昼間と夜間で単価が分かれるプラン）を契約している場合は、夜間のほうが安く設定されていることがあります。

ただし、時間帯別プランは電力会社や地域によって内容が違い、そもそも新規受付が終了しているプランも少なくありません。「夜が安いはず」と決めつけて洗濯時間を変える前に、まず自宅の契約が時間帯別かどうかを確認しましょう。



明細で単価がよく分からないのは、料金の内訳が複数あるから

明細を見ても単価がはっきりしないのは、電気代が「1キロワットアワーの単価×使用量」だけで決まらないためです。多くの場合、請求は次のような要素が合算されます。

まず、「基本料金（または最低料金）」がかかります。次に、使用量に応じた「電力量料金」が加わります。そして、月ごとに変動し得る「燃料費調整額」が加わり、さらに「再エネ賦課金」も上乗せされます。

そのため、料金がいくつもの項目に分かれて足し引きされ、「単価が一定に見えない」「夜にしたのに安くなった実感がない」と感じやすくなります。仮に時間帯別プランでも、燃料費調整や賦課金の影響で、明細上の見え方が複雑になる点は押さえておきましょう。



22時以降に回す前に確認したい3つのポイント

ここからは、実際に“夜洗濯が得か”を判断するための確認ポイントを紹介します。難しい作業は不要で、下記を順番に見れば整理できるでしょう。

1つ目は「契約プラン名」で、明細や会員サイトに契約名が載っています。そこに「時間帯」「ナイト」「夜間」などの区分が出ていなければ、時間帯で単価は変わらない可能性が高いです。

2つ目は、「夜間の開始時刻」です。相談では22時以降に回しているとのことですが、時間帯別プランでも“夜間”が23時からという設定は珍しくありません。つまり、22時台はまだ昼間料金で、思ったほど得になっていないこともあり得ます。

3つ目は、「時間帯別の使用量が見えるか」です。スマートメーターと会員サイトの機能によっては、30分ごとの使用量などが確認できます。明細だけで判断が難しいときは、グラフ表示や時間帯別の使用量が見られないか探してみてください。

なお、洗濯機は1回で使う電気がそれほど大きくないことが多いため、昼間と夜間で比べても1回あたりの電気代の差は小さくなりがちです。節約効果を感じにくい場合は、乾燥機の使用頻度やまとめ洗い、洗濯の設定（乾燥・温水など）を見直すほうが効果実感できるでしょう。



夜洗濯で得するかは契約次第。まず、プラン名を確認しよう

時間帯で電気料金が変わるかどうかは、家庭の契約プラン次第です。従量型なら時間帯は関係なく、時間帯別プランなら夜間が安い可能性があります。ただし、夜間＝22時からとはかぎらず、23時開始などのケースもあるため、今の洗濯の時間が、契約で定められた夜間（割安）の時間帯に入っているかは確認が必要です。

まずは、明細や会員サイトで「契約プラン名」と「夜間の定義」を見て、時間帯別の区分があるかをチェックしましょう。もし区分がない契約なら、夜に洗濯しても料金はほとんど変わりません。

無理に夜更かししてまで洗濯する必要はないので、できる範囲で節電につながる工夫を続けるのが現実的です。無理のないところから少しずつ見直して、電気代のムダを減らしていきましょう。



