トム・ホランド主演、（MCU）の『スパイダーマン』シリーズ第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の撮影済み映像に目を通しているというソニー・ピクチャーズ会長のトム・ロスマンは、その出来に並々ならぬ自信を覗かせている。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』では、舞台をニューヨークのストリートに移して原点回帰。監督を『シャン・チー/テン・リングスの伝説』のデスティン・ダニエル・クレットンにバトンタッチして製作される本作は、すでに主要撮影が2025年12月に終了済みだ。

ソニー・ピクチャーズ会長のロスマンは米のインタビューにて、「カットはまだ観ていませんが、デイリー（※その日撮影された未編集の映像のこと）は全て見ています」とコメント。実映像をすべて確認している立場として、「これは映画としても、素晴らしきスパイダーマン映画としても、最も驚異的で凄まじい映画になると思います」と太鼓判だ。「デスティン（監督）はとんでもない仕事をやってのけてくれました。本当に素晴らしい！」と大興奮の様子で語っている。

同作がトム・ホランドの最後のスパイダーマン映画になるのかと尋ねられると、「今度トムが電話に出たら、聞いてみて！」と明言を避けた。現行のMCUは、2027年12月予定の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』をもって世界観が「リセット」されるとも言われている。

現在は編集作業中のクレットン監督も、素材には大変な自信があるようだ。主演のトム・ホランドについて「凄まじい演技を見せてくれている。すごい境地に達していて、ファンの皆さんも、それに映画を観てもらえれば誰でも、僕たちが探究する感情に深く共感できると思います」と大絶賛を。

『ブランド・ニュー・デイ』は、奇跡の映画『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に続く単独シリーズ第4弾。前作では世界の人々がピーター・パーカーにまつわる記憶を忘却しており、“親愛なる隣人”はたった一人で孤独な自警団活動を続けている。この新作では、パニッシャーやスコーピオン、トゥームストーンといった危険人物が多数登場するニューヨークでの、ピーター・パーカーの「新たなる日（ブランド・ニュー・デイ）」がアクション満載で描かれる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日に全米公開予定。日本公開は2026年夏。

