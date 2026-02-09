Ž¢Ã¯¤âÆÉ¤Þ¤Ê¤¤·îÊóŽ£¤«¤éAI¤ÎËÜ¼Á¤ò³Ø¤ó¤À¡Ä¥ê¥³¡¼²ñÄ¹¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò·àÅª¤Ë¹â¤á¤ë"°ø¿ôÊ¬²ò"
¢£¥ê¥³¡¼¤ÎDNA¤Ï¡ÖOAÀë¸À¡×¤Ë¤¢¤ê
¡ÚÅÄÃæÆ»¾¼¶µ¼ø¡Ê°Ê²¼·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û2026Ç¯¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤ä²èÁü¤ÎÀ¸À®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¡¢¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¯¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Î»þÂå¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÊý¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇAI¤¬¿Í´Ö¤Î»Å»ö¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ê¥³¡¼¡¦»³²¼ÎÉÂ§²ñÄ¹¡Ê°Ê²¼·É¾ÎÎ¬¡Ë¡ÛAI²½¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ä¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥³¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤ÎÊÑ²½¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤ÏÅö¼Ò¤Ï1977Ç¯¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢OA¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÀ¤³¦¤ÇºÇ½é¤ËÄó¾§¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¤¸ì¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Öµ¡³£¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ïµ¡³£¤ËÇ¤¤»¡¢¿Í´Ö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁÏÂ¤Åª¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£
À¤³¦½é¤Î»öÌ³ÍÑ¹âÂ®¥Õ¥¡¥¯¥·¥ß¥ê¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¡¢Ê£¼Ìµ¡¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¤È¡¢Åö¼Ò¤ÏÀ½ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆOA¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ï¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ê¥³¡¼¤ÎDNA¤Ï²¿¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ¤Î¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ú»³²¼¡Û¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÌÜÅª¤Ï¿Í¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤¬ËÜÍè¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Ã¯¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ö·îÊó¡×¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«
¡ÚÅÄÃæ¡ÛÊÆ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡Ê»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ä¿¦¾ì¤Ø¤Î°¦Ãå¡Ë¤ÎÀ¤³¦Ê¿¶Ñ21¡ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤ï¤º¤«7¡ó¡£Ä´ººÂÐ¾Ý141¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤ÓÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤ÄAI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú»³²¼¡ÛÆüËÜ¿Í¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬Äã¤¤¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤äÁÈ¿¥¤ÎÌäÂê¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û»Å»ö¤Ë°ÕµÁ¤ä²ÁÃÍ¤¬¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤È¡£
¡Ú»³²¼¡Û»ä¼«¿È¤â¼ã¤¤º¢¤Ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÀ¸»º¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¼ÒÆâ¸þ¤±¤Î¡Ö·îÊó¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿½¸·×¤Ê¤É¤ÇÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Ä¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë·î¤Ë½ÅÂç¤Ê¸í¤ê¤ò·ÇºÜ¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶ì¾ð¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¡¢¾å»Ê¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ»î¤·¤ËÇÛÉÛ¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤ÎÈ¿±þ¤â¤Ê¤¤¡£Ã¯¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£·îÊó¤ÏÇÑ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÄË´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤²þ³×¡×
¡ÚÅÄÃæ¡ÛµÕ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë»Å»ö¤ÏÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ê¤é¡¢·îÊó¤Þ¤È¤á¤ÏAI¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¡Ú»³²¼¡ÛAI¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Öµ¡³£¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÇ¤¤»¤ë¡×¡£¤½¤Î¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î°ø¿ôÊ¬²ò¡×¤¬É¬Í×¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û°ø¿ôÊ¬²ò¡¢¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú»³²¼¡ÛÎã¤¨¤Ð¡¢»Å»ö¤ò¡ÖÁÏÂ¤Åª¶ÈÌ³¡×¡ÖÈ½ÃÇ¶ÈÌ³¡×¡ÖÄê·¿Åª¤Êºî¶È¡×¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¡£²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å»ö¡¢¾õ¶·¤òÂª¤¨¤¿°Õ»×·èÄê¡¢¤½¤·¤Æ¼ê½çÄÌ¤ê¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¡£AI¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢3¤ÄÌÜ¤ÎÄê·¿ºî¶È¡£¿Í´Ö¤ÏÁÏÂ¤¤ÈÈ½ÃÇ¡¢¤Ä¤Þ¤ê²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤»Å»ö¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û°ø¿ôÊ¬²ò¤òÅ°Äì¤·¤¿AIÆ³Æþ¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤í¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú»³²¼¡Û¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2017Ç¯Á°¸å¤Ï¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡Ö»Ä¶ÈÂå¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¶ÈÂå¤Îºï¸º¤òÀ®²Ì¤È¸«¤ë¤Î¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÅÔ¹ç¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÆ¯¤«¤»Êý²þ³×¡×¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤²þ³×¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£°ø¿ôÊ¬²ò¤¬Í°ÕµÁ¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡Ú»³²¼¡Û¿Í´Ö¤¬ËÜÍè¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡£Æ¯¤¤¬¤¤¸þ¾å¤È¶ÈÀÓ¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×
¡ÚÅÄÃæ¡Û¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÎÎ°è¤¬¡ÖÁÏÂ¤Åª¶ÈÌ³¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢°ì¼ï¤Î¡Ö³Êº¹¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢AI»þÂå¤Ë¤ÏÍÑºÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú»³²¼¡Û¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥ê¥³¡¼¤Ç¤â¡¢ÁÏ¶È¤ÎÀº¿À¤Ç¤¢¤ë¡Ö»°°¦Àº¿À¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤7¤Ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¥º¡Ë¤òÄê¤á¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤É¤¦ÄêµÁ¤¹¤ë¤«¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¼Ò°÷¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ú»³²¼¡Û¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²æ¡¹¤¬Ê¢Íî¤Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤ÄêµÁ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú»³²¼¡ÛÎã¤¨¤Ð¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤ªÅò¤òÎ¯¤á¤ë¤È¤¡¢ÀÎ¤Ï¤è¤¯°î¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¥Ö¥¶¡¼¤¬ÌÄ¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤òÉÕ¤±¤¿¤é°î¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ï¥¤¥Æ¥¯È¯ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ê¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÉ¨¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ò¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¸Æ¤Ü¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£AI»þÂå¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉÝ¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÚÅÄÃæ¡Û¤½¤ì¤Ê¤é¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤Î»Å»ö¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³²¼¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò1»þ´Ö¤«¤é20Ê¬¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎ©ÇÉ¤Ê¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦ÄêµÁ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¹©É×¤Ç¤âË«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤¿¤Á¤¬°Û¸ýÆ±²»¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£µ¯¶È²È¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú»³²¼¡Û¤½¤ì¤Ï¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º²¿¤«Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÁÏÂ¤Åª¤Ê»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÂç¶Ä¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢AI»þÂå¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú»³²¼¡Û¤½¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿´¤È»þ´Ö¤Î¡ÖÍ¾Çò¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ë»»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¸úÎ¨²½¤·¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤²þ³×¡×¤ÎËÜ¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£Ìµ¿Í¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Ë¡Ö±¿Å¾ÀÊ¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¼ã¼ê
¡ÚÅÄÃæ¡ÛAIÇ¤¤»¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³²¼¡Û°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÇ½ÎÏ¤¬Îô²½¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¼ã¼ê¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌµ¿Í¥À¥ó¥×¥«¡¼¡×¤òÀß·×¤µ¤»¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï·Ð¸³¤¬Àõ¤¯¤Æ¤â¡¢AI¤¬¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤éºÇÅ¬¤ÊÉôÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤ËÀß·×¤Ç¤¤ë¡£´°À®¤·¤¿Àß·×¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ä¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ¿Í¥À¥ó¥×¤Ë±¿Å¾ÀÊ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤ÏÉ¬Í×¤«¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àß·×»×ÁÛ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡ÛÌÜÅª¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¹ÍÄä»ß¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ú»³²¼¡Û¿Í´Ö¤ÎÀºÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆAI¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤ÈAI¤ÏÎ¾ÎØ¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë·Ð±Ä¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Ò°÷¤ÈAI¤ÏÆ±¤¸Â®¤µ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¡ÖÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¡×¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤¹¤ë
¡ÚÅÄÃæ¡Û¥ê¥³¡¼¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤Ë¡ÖOAµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÊÑ³×¡×¤ò·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú»³²¼¡Û°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎÏ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤äÀ¸»ºÀ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´ª¤ä·Ð¸³¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ÅÌÛÃÎ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤á¼ê¤Ê¤Î¤Ë¥ì¥·¥Ô¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÖÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·AI¤Ê¤É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢·Á¼°ÃÎ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÅÌÛÃÎ¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú»³²¼¡Û¤½¤³¤¬¥ê¥³¡¼¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Ê£¹çµ¡¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢»º¶ÈÍÑ¥«¥á¥é¡Ä¡Ä¤Ê¤ÉÅö¼Ò¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë¸½¾ì¤òºÆ¸½¤·¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤ÆºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤À¤±¤Î´ë¶È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú»³²¼¡ÛÎã¤¨¤Ð¡¢½ÏÎý¹©¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¼ê½ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÎÏ²Ã¸º¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÃßÀÑ¤¹¤ë¡£AI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢ºÆ¸½²ÄÇ½¤Êµ»Ç½¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½¾ì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Î·Á¤ÇÃê½Ð¤·¡¢AI¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¼ÒÆâ¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤²þ³×¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú»³²¼¡Ûµ¡³£¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¡¢¿Í´Ö¤Ï¤è¤ê²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤»Å»ö¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£¥ê¥³¡¼DNA¤Î¸½ÂåÈÇ¤Ç¤¹¡£
¢£100Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÖÁÏ¶È¤ÎÀº¿À¡×
¡ÚÅÄÃæ¡ÛAI¤ËÇ¤¤»¤ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¿Í´Ö¤ÎÌò³ä¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ú»³²¼¡Û¥ê¥³¡¼¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦»ÔÂ¼À¶¤¬1946Ç¯¤Ë·Ç¤²¤¿¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¡¢¹ñ¤ò°¦¤·¡¢¶Ð¤á¤ò°¦¤¹¡×¤È¤¤¤¦»°°¦Àº¿À¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ò°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÃÏµå¤ò°¦¤¹¤ÈÆÉ¤ßÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿Í¤ò°¦¤¹¤ë¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¿Í¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹»Å»ö¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2036Ç¯¤ÎÁÏ¶È100¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ç¤²¤¿´ë¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´¿¤Ó¤ò¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Ç¤Ï¡È»ÈÌ¿¤ÈÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´¿¤Ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë³Ú¤·¤µ¤ä¹¬¤»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÏÂ¤Åª¤Ê»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤¿½¼Â´¶¡¢Ã£À®´¶¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¥óºî¶È¤ÏAI¤ËÇ¤¤»¡¢¿Í´Ö¤ÏÁÏÂ¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¡Ö´¿¤Ó¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡ÛÁÏ¶È¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢100Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú»³²¼¡Ûµ»½Ñ¤ä¥×¥í¥»¥¹¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤â¡¢»°°¦Àº¿À¤Î¼ÂÁ©¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤ÏÀè½µ¡¢Â¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÃÏµå¤ÏÀèÁÄ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Ï100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Â¹¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é¡¢100Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬¶õÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û·Ð±Ä¼Ô¤Ï¾ï¤Ë100Ç¯Àè¤È¸½ºß¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ú»³²¼¡ÛÌ¤Íè¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤·Ð±Ä¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
»³²¼ ÎÉÂ§¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤è¤·¤Î¤ê¡Ë
¥ê¥³¡¼²ñÄ¹
1957Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£80Ç¯¡¢¹ÅçÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥ê¥³¡¼¤ËÆþ¼Ò¡£95Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Þ¤Ç±Ñ¹ñÃóºß¡£08Ç¯¤«¤é11Ç¯¤Þ¤Ç¥ê¥³¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹,Inc.¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¼ÒÄ¹¡£17Ç¯¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£23Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£
----------
----------
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥ê¥³¡¼²ñÄ¹ »³²¼ ÎÉÂ§¡¢ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼ ¹½À®¡á°ËÅÄ¶Õ»Ê¡Ë